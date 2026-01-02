403 Forbidden

Lifestyle
STUDIO KOCKA

Marijana Batinić i Matej Pašalić stvaraju novu kreativnu adresu Zagreba

Žena.hr
2. siječnja 2026.
Marijana Batinić i Matej Pašalić stvaraju novu kreativnu adresu Zagreba
Matej Pašalić
Studio Kocka potvrđuje se kao multinamjenski prostor za stvaranje i druženje — mjesto gdje estetika, umjetnost i kreativnost prirodno koegzistiraju, te gdje svaki posjetitelj može doživjeti više od običnog posjeta prostoru: iskustvo koje ostavlja dojam i potiče nove ideje

U posljednjih nekoliko mjeseci Studio Kocka, kreativni prostor Marijane Batinić i Mateja Pašalića, u Frankopanskoj ulici u samom centru Zagreba, postaje novo mjesto za stvaranje i druženje. Inspiriran dugogodišnjom željom Mateja Pašalića, fotografa i marketinškog stručnjaka, prostor je osmišljen kao multifunkcionalni “space to create” — studio za fotografiju, snimanje, suradnje, manje evente i izložbe, ali i mjesto koje potiče kreativne procese i susrete različitih vizija i estetika. U uređenju prostora, poznata voditeljica i njezin suprug osobno su sudjelovali u građevinskim radovima, zajedno sa suradnicima, stvarajući toplu, autentičnu atmosferu koja odražava njihovu viziju i omogućuje fleksibilnu upotrebu u kreativnom i profesionalnom kontekstu.

Studio Kocka nedavno je bio domaćin ‘Božićne foto čarolije’ u suradnji s Petrom Nižetić Mastelić, projektu koji je spojio obiteljsku tradiciju, estetiku i fotografiju te potaknuo brojne posjetitelje da zabilježe svoje blagdanske trenutke u posebno dizajniranom ambijentu.

Nastavljajući svoju misiju da bude živo mjesto susreta ideja i ljudi, Studio Kocka ovih je dana ugostio i pop-up experience store ‘Miller Drive’, koncept koji je Vita Saskin, nakon 20 godina života u Los Angelesu i rada u modnoj industriji Hollywooda predstavila Hrvatskoj. Posjetiteljice su imale priliku uroniti u pažljivo odabranu prezentaciju high-end brendova, asesoara, niche parfema, umjetnina i dizajnerskih komada za uređenje interijera. Ovaj jedinstveni doživljaj dodatno je naglasio estetiku mjesta i njegovu ulogu kao platforme gdje se susreću umjetnost, moda i dizajn.

Na druženje u Kocku stigle su, između ostalih, Marijanine kolegice i dugogodišnje prijateljice — Antonija Blaće, Nevena Rendeli, Mia Kovačić, Ivana Roščić, Viktorija Rađa, Iva Gradišer, Kristina Burja i mnoge druge — stvarajući toplu, inspirativnu atmosferu zajedništva među ženama koje se godinama međusobno podržavaju i nadahnjuju.

Studio Kocka potvrđuje se kao multinamjenski prostor za stvaranje i druženje — mjesto gdje estetika, umjetnost i kreativnost prirodno koegzistiraju, te gdje svaki posjetitelj može doživjeti više od običnog posjeta prostoru: iskustvo koje ostavlja dojam i potiče nove ideje.

