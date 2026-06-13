Top izdanja: Dame sa špice pokazale kako nositi kratke hlače i izgledati elegantno

Ljetne vrućine tjeraju nas na laganiju i oskudniju odjeću, a kratke hlače savršen su izbor za gradske šetnje. Bermude ili vruće hlačice, od trapera, lana, čak i kože, uvijek su dobar izbor.

Zagrepčanke su već uskočile u njih, a kombinacije su razne: od onih s bluzama ili košuljama, do običnih T-shirt majica koje mogu izgledati i elegantno i ležerno, ovisno o modnim dodacima.

Kratke hlače nose se na svu obuću: od sandala, tenisica, natikača pa sve do štikli za večernje varijante.

Donosimo vam najbolje kombinacije sa zagrebačke špice s kratkim hlačicama u glavnoj ulozi!