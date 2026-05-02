Lady Gaga u nikad luđim izdanjima: Pogledajte najbizarniji modni trenutak godine

Nakon razdoblja suzdržanijeg stila, Lady Gaga ponovno ulazi na scenu u punom, ekstravagantnom sjaju, i to u vlastitom videu za pjesmu sa soundtracka filma 'Vrag nosi Pradu 2'. Nova vizualna priča najavljuje modni spektakl koji briše granice između piste, performansa i čiste umjetnosti. Osim što glumi u nastavku kultnog filma, Gaga je za njega napisala i tri nove pjesme, dodatno učvršćujući svoj status svestrane umjetnice. U promotivnom videu izmjenjuju se jedan odvažniji look za drugim - od raskošnih perika i haljina inspiriranih 18. stoljećem, preko upečatljivog crvenog kožnog izdanja, pa sve do provokativnog bondage outfita s maskom i šiljcima.

Ipak, trenutak koji je ukrao svu pažnju dolazi kada se Lady Gaga pojavljuje odjevena kao porculanski čajnik - i elegantno toči čaj, pretvarajući apsurd u visoku modu. Cijelu priču zaokružuje skupina plesača čiji kostimi dodatno naglašavaju glamuroznu, teatralnu atmosferu modne piste. Ako je suditi po ovom videu, nastavak slavnog filma donosi ne samo modni spektakl, već i povratak Gage u njezino najautentičnije, najodvažnije izdanje.