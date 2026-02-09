Više od haljine: Modna posveta Lady Gage portorikanskoj kulturi na Super Bowlu

U svijetu u kojem se moda često doživljava kao površna, Lady Gaga i tim koji stoji iza njezinog izgleda pokazali su da odjeća može imati dubinu, značenje i snagu da ispriča priču koja nadilazi trendove

Nastup na poluvremenu Super Bowla najveća je pozornica na svijetu, a ove je godine pripala globalnoj superzvijezdi Bad Bunnyju, koji je priredio spektakl u čast svoje portorikanske i latinoameričke kulture. I dok su se mnogi pitali tko bi mu se mogao pridružiti, malo tko je očekivao iznenađenje koje je uslijedilo. Na krov replike povijesne tvrđave San Juan, uz prve taktove salsa verzije svog hita "Die With a Smile", stupila je Lady Gaga. Njezin dolazak bio je glazbeni šok, ali njezin modni odabir bio je snažna, promišljena poruka koja je odjeknula jednako glasno kao i glazba.

Haljina koja priča priču

Daleko od svoje prepoznatljive gotičke i dramatične estetike, Lady Gaga je zablistala u kreaciji koja je bila istinsko ljubavno pismo kulturi koju je te večeri slavila. Nosila je raskošnu, svijetloplavu haljinu spuštenog struka inspiriranu flamenkom, čiji su slojeviti volani plesali oko nje pri svakom pokretu. Kreacija, koja je spajala eleganciju balske haljine s energijom potrebnom za scenski nastup, potpisuje dizajner Raul Lopez i njegov brend LUAR. Lopez, dizajner dominikanskih korijena i dobitnik prestižne CFDA nagrade za dizajnera godine, poznat je po modi koja slavi zajedništvo i inkluzivnost. Njegov tim je nakon nastupa podijelio poruku koja sažima duh cijelog projekta: "Za kulturu i za sve imigrante, ovako se ujedinjujemo."

Profimedia

Haljina je bila više od lijepog komada odjeće; bila je platno za kulturnu priču. Svaki element pažljivo je odabran kako bi odao počast Bad Bunnyjevoj baštini i viziji. Za cjelokupan izgled bile su zaslužne stilistice Chloe i Chenelle Delgadillo, koje su uspjele uravnotežiti tradicionalne reference s modernom, visokomodnom izvedbom dostojnom stadionskog spektakla.

Profimedia

Simbolika u svakom detalju

Najsnažnija poruka krila se u boji haljine. Nježna svijetloplava nijansa, poznata kao azul celeste, nije odabrana slučajno. Riječ je o izravnoj posveti originalnoj portorikanskoj zastavi iz 1895. godine, koja se od današnje razlikuje upravo po svjetlijoj nijansi plave boje. Ta zastava povijesni je simbol portorikanskog ponosa i borbe za neovisnost, motiv koji se često provlači kroz rad samog Bad Bunnyja. Odabirom te boje, Gaga je pokazala duboko poštovanje i razumijevanje za važnost koju ti simboli imaju.

Priča se nastavila kroz modne dodatke. Na haljini je nosila upečatljiv crveni cvijet, Flor de Maga, nacionalni cvijet Portorika. Ovaj detalj, koji je izradio poznati dizajner šešira Piers Atkinson, savršeno se slagao s crvenim sandalama s remenčićem oko gležnja i klasičnim crvenim ružem. Cjelokupan beauty look, s platinasto plavim retro valovima i modernim izbijeljenim obrvama, stvorio je fascinantan kontrast koji je spojio stari holivudski glamur s avangardnim stilom po kojem je Gaga poznata.

Profimedia

Nastup Lady Gage na Super Bowlu LX ostat će zapamćen ne samo po neočekivanoj glazbenoj suradnji, već i kao majstorska lekcija o tome kako moda može služiti kao most između kultura. Njezin odabir da se odmakne od vlastitog stila i prigrli estetiku svog domaćina bio je čin poštovanja i podrške.