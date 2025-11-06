Kylie Minogue poput zaigrane vile u društvu princa Williama

Kylie Minogue i princ William družili su se na dodjeli nagrada Earthshot u Rio de Janeiru u Brazilu

Kylie Minogue izgledala je poput vile u Rio de Janeiru u Brazilu dok se družila s princom Williamom. Pjevačica je pjevala na dodjeli nagrada Earthshot, radi se inicijativi posvećenoj pronalaženju rješenja za najveće svjetske ekološke probleme u

Profimedia

Budući britanski kralj izgledao je elegantno u crnom smokingu dok se družio s nekim od najvećih svjetskih zvijezda poput Kylie Minogue i Shawna Mendesa, koji su svojim nastupima uveličali događaj. Pop ikona pojavila se dobro raspoložena i pozirala na crvenom tepihu prije susreta s princom Williamom. Kylie je izgledala senzacionalno u bež mini haljini od tila ukrašenoj krem krugovima koji su lepršavo padali oko nje.

Profimedia

Izgledala je poput razigrane vile u haljinici s američkim izrazom. Uz nježnu boje haljine dodala je zlatne sandale koje su samo naglasile večernji glamur. A poseban pečat ovom zaigranom looku dao je njezin osmijeh.