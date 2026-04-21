Nije ni trebala postati kraljica, a vjenčanicu je platila kuponima: 10 manje poznatih stvari o Elizabeti II.

Da je poživjela, kraljica Elizabeta II. danas bi proslavila stoti rođendan. Njezina vladavina, najduža u britanskoj povijesti, trajala je 70 godina i 214 dana, a za to vrijeme postala je simbol stabilnosti i kontinuiteta u svijetu koji se neprestano mijenjao. Iako je njezin život bio pod stalnim svjetlima reflektora, mnogi detalji o ženi koja je nosila krunu ostali su skriveni od javnosti. Iza stroge fasade monarhinje krila se osoba puna iznenađenja, s jedinstvenim navikama i nevjerojatnom pričom.

Od 'Lilibet' do najdugovječnije vladarice

Rođena kao Elizabeth Alexandra Mary 21. travnja 1926., mlada princeza nije trebala postati kraljica. Bila je treća u liniji za prijestolje, iza svog strica Edwarda i oca Georgea. Međutim, sudbina je imala drugačije planove. Nakon što je njezin stric, kralj Edward VIII., abdicirao 1936. kako bi se oženio američkom razvedenicom Wallis Simpson, njezin otac preuzeo je krunu kao George VI. Time je desetogodišnja Elizabeta postala prijestolonasljednica.

Ovo je 10 zanimljivih stvari o njezinom životu za koje nisu svi čuli.