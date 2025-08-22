Kolinda Grabar-Kitarović pojavila se u profinjenoj zelenoj haljini poznatog brenda, nosi ga i Kate Middleton

Posebno se ističe svojim modnim odabirama, a iako je vjerna klasičnom stilu, često eksperimentira i kombinaciju osvježi ponekim trendi detaljem

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i dalje svojim objavama i fotografijama na društvenim mrežama pobuđuje interes javnosti. Posebno se ističe svojim modnim odabirima, a iako je vjerna klasičnom stilu, često eksperimentira i kombinaciju osvježi ponekim trendi detaljem.

Nedavno je na Instagram profilu podijelila fotografiju sa susreta s prijateljem Thomasom Bachom u Budimpešti prilikom dodjele posebne počasti njegovom radu.

Za tu prigodu, odabrala je haljinu koja joj je savršeno pristajala. Nosila je model midi dužine s istaknutim strukom, proširenim dugačkim rukavima sa suženjem oko zapešća. Žarko zelena haljina isticala se detaljima i krojem - zanimljiva kragna i jedna uspravan red gumbića vizualno su naglasili njezin struk. Zelena haljina kreacija je brenda LK Bennett, čije modele često nosi i Kate Middleton, a Kolinda je odabrala Harley Jelly Bean model koji se može pronaći po cijeni od 565 € na web stranicama high street trgovina.

Frizura je bila jednostavna, ali decentna, klasične šiške na stranu njezin su zaštitni znak. Decentnim nakitom učinila je kombinaciju još elegantnijom - odabrala je viseće biserne naušnice.