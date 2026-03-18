Kako Zagrepčanke nose kožu ovog proljeća: Chic ideje sa špice

Zagrebačka špica i ovih dana potvrđuje da se pravi stil ne mijenja s temperaturom - samo se prilagođava. Iako su dani sve topliji, kožni komadi i dalje su nezaobilazan dio outfita brojnih Zagrepčanki, koje ih vješto uklapaju u laganije, proljetne kombinacije.

Kao što otkrivaju fotografije koje je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf, Zagrepčanke i ovog proljeća preferiraju kožne jakne, ali u nešto osvježenijem izdanju - osim klasične crne, sve češće viđamo i modela u krem i bež tonovima koji unose dozu svježine. Uz njih se ističu i kožni baloneri, idealni za prijelazno razdoblje, koji svakom outfitu daju dozu sofisticiranosti.

Kožne suknje, posebno midi kroja, kombiniraju se s košuljama i laganim pletivom, dok su kožne hlače izbor onih koje vole nešto odvažniji, ali i dalje elegantan look. Unatoč raznolikosti, crna i dalje ostaje dominantna boja koja se lako uklapa u svaki stil. Sve češće viđamo i kožne haljine koje, uz mokasine, čizme ili tenisice, dobivaju ležerniju dnevnu dimenziju. Posebnu pažnju privlače i kožne torbe - od većih shopper modela do manjih, strukturiranih varijanti - kao i čizme koje i dalje imaju svoje mjesto u proljetnim kombinacijama. Ključ uspjeha leži u balansu: kombiniranju kože s laganim materijalima i jednostavnim krojevima.