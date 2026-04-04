Kad se naše čitateljice prime posla: 40 pisanica koje izgledaju fantastično

Uoči blagdana, na našu Facebook stranicu Žena.hr pristigla je prava mala riznica kreativnosti - čitateljice su s nama podijelile fotografije svojih pisanica, a mi smo odabrali čak 40 najljepših koje će vas sigurno inspirirati.

U galeriji ćete pronaći sve - od klasičnih, tradicionalno ukrašenih jaja, do onih obojenih prirodnim bojama koje oduševljavaju svojom nježnošću i toplinom. Tu su i razigrane pisanice sa smiješnim licima, dječje šarene kreacije sa sličicama, ali i one minimalističke koje dokazuju da i obična kuhana bijela jaja mogu izgledati posebno uz malo mašte.

Posebno su nas osvojile pastelne nijanse, elegantni detalji, ali i odvažni metalik efekti koji pisanicama daju moderan, gotovo glamurozan izgled. Zavirite u galeriju i otkrijte koliko su naše čitateljice kreativne - možda baš među ovih 40 ideja pronađete inspiraciju za svoje uskrsno ukrašavanje!