Moda ili provokacija? Ove su ‘gole’ haljine s Met Gale digle prašinu

Ovogodišnja Met Gala s temom 'Moda je umjetnost' potaknula je zvijezde da ljudsko tijelo pretvore u modno platno - i mnoge su to shvatile doslovno. Crveni tepih preplavile su takozvane 'gole haljine', od prozirnih materijala do smjelih izreza koji su malo toga ostavili mašti.

Supermodeli su predvodili trend. Irina Shayk pojavila se u kreaciji Alexandera Wanga s dijamantnim grudnjakom i niskom suknjom, dok je Gigi Hadid nosila potpuno prozirnu Miu Miu haljinu ispod koje se jasno vidjelo donje rublje.

Neke su otišle i korak dalje. Kylie Jenner izazvala je reakcije u Schiaparelli haljini koja je stvarala iluziju golotinje, dok je Léna Mahfouf poprsje prekrila metalnim skulpturama. Ni druge zvijezde nisu zaostajale - Tyla, Gabrielle Union, Cara Delevingne i Vittoria Ceretti odlučile su se za prozirne tkanine, duboke izreze i sjajne detalje koji su istaknuli figuru. Granica između mode i provokacije ove je godine bila tanja nego ikad - a mišljenja podijeljena.