Moda
ZIMSKI LUKSUZ

U zagrljaju krzna: Irina Shayk pretvorila ulice New Yorka u vlastitu modnu pistu

Žena.hr
9. prosinca 2025.
U zagrljaju krzna: Irina Shayk pretvorila ulice New Yorka u vlastitu modnu pistu
Profimedia
Ruski supermodel Irina Shayk još jednom je dokazala zašto je prava modna ikona, čak i izvan crvenog tepiha. Tijekom jutarnje šetnje New Yorkom privukla je sve poglede u oversized krznenom kaputu koji je spojio udobnost i luksuznu eleganciju

Irina Shayk krenula je prema svom omiljenom kafiću, a svaki njen korak pretvorio je prometne ulice u improviziranu pistu. Jednostavnom, ali efektnom kombinacijom - statement dugačkom bundom, neutralni tonovima i diskretnim modnim detaljima, dokazala je da za stvaranje stila nije potrebno puno.

U zagrljaju krzna: Irina Shayk pretvorila ulice New Yorka u vlastitu modnu pistu
Profimedia

Manekenka je nosila upečatljiv dugački kaput od umjetnog krzna u boji pijeska, crne tajice, kratke hlače od trapera i crne Junya Watanabe čizme s upečatljivim šiljcima.

U zagrljaju krzna: Irina Shayk pretvorila ulice New Yorka u vlastitu modnu pistu
Profimedia

Izgled je upotpunila tamnim sunčanim naočalama i velikom torbom preko ramena, dajući kombinaciji urbanu notu. Irina je imala sve što je potrebno: stav, samopouzdanje i sposobnost da svakodnevnu šetnju učini nezaboravnom. Još jednom, Irina Shayk pokazuje kako fashion ikone nose modu sa stilom – čak i kada je riječ o običnom jutarnjem izlasku na kavu.

Pročitajte još o:
Irina ShaykModaStreet Style
ZIMSKI LUKSUZ
U zagrljaju krzna: Irina Shayk pretvorila ulice New Yorka u vlastitu modnu pistu