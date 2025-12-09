U zagrljaju krzna: Irina Shayk pretvorila ulice New Yorka u vlastitu modnu pistu

Ruski supermodel Irina Shayk još jednom je dokazala zašto je prava modna ikona, čak i izvan crvenog tepiha. Tijekom jutarnje šetnje New Yorkom privukla je sve poglede u oversized krznenom kaputu koji je spojio udobnost i luksuznu eleganciju

Irina Shayk krenula je prema svom omiljenom kafiću, a svaki njen korak pretvorio je prometne ulice u improviziranu pistu. Jednostavnom, ali efektnom kombinacijom - statement dugačkom bundom, neutralni tonovima i diskretnim modnim detaljima, dokazala je da za stvaranje stila nije potrebno puno.

Profimedia

Manekenka je nosila upečatljiv dugački kaput od umjetnog krzna u boji pijeska, crne tajice, kratke hlače od trapera i crne Junya Watanabe čizme s upečatljivim šiljcima.

Profimedia

Izgled je upotpunila tamnim sunčanim naočalama i velikom torbom preko ramena, dajući kombinaciji urbanu notu. Irina je imala sve što je potrebno: stav, samopouzdanje i sposobnost da svakodnevnu šetnju učini nezaboravnom. Još jednom, Irina Shayk pokazuje kako fashion ikone nose modu sa stilom – čak i kada je riječ o običnom jutarnjem izlasku na kavu.