Pametna kupnja za jesen počinje sada: Komadi koje vrijedi zgrabiti na ljetnom sniženju

Jesen će stići brže nego što mislimo, a najbolji komadi za novu sezonu već čekaju svoje mjesto u ormaru. Izdvojili smo bezvremenske modne klasike koje sada možete pronaći po odličnim cijenama i nositi godinama

Ljetna sniženja savršena su prilika za osvježavanje garderobe, ali i za promišljenu kupnju komada koje ćemo moći nositi i kada stignu svježiji dani. Dok većina pažnje odlazi na ljetne favorite, police i webshopovi brojnih brendova kriju i odličan izbor odjeće i obuće za prijelazno razdoblje te nadolazeću jesen.

Ako planirate kupovati strateški, fokusirajte se na komade koji će se lako uklopiti u postojeću garderobu i koje ćete nositi iz sezone u sezonu. Baloneri, jakne, mokasinke, klasične košulje, kvalitetne traperice i svestrani blejzeri investicija su koja se gotovo uvijek isplati. Riječ je o komadima koji nikada ne izlaze iz mode, a jednako dobro funkcioniraju u poslovnim, ležernim i vikend kombinacijama.

Vrijedi obratiti pozornost i na torbe u neutralnim nijansama, tanke pletene pulovere, kardigane te lagane kapute koji će biti idealni tijekom prvih jesenskih tjedana. Budući da su upravo takvi modeli često dio sezonskih sniženja, ovo je odličan trenutak da ih nabavite uz značajnu uštedu. Prilikom kupnje dobro je razmišljati dugoročno. Umjesto impulzivnih odabira, birajte kvalitetne materijale, klasične krojeve i boje koje ćete lako kombinirati s ostatkom garderobe. Tako ćete više iznositi svaki kupljeni komad i spremno i sa stilom dočekati jesenske dane.

U nastavku donosimo favorite sa sniženja koji će se savršeno uklopiti u garderobu za prijelazno razdoblje i jesen te će biti jednako nosivi ove, ali i idućih sezona.

Mango - 35,99 €

Mango - 45,99 €

Mango - 25,99 €

Mango - 35,99 €

Mango - 55,99 €

Massimo Dutti - 59,95 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Massimo Dutti - 29,95 €

Zara - 17,99 €

Zara - 12,99 €

Zara - 12,99 €

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