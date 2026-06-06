Ljubav, izdaje i tajne: 30 scena koje su obilježile prvu sezonu 'Divljih pčela'

Ljubavi, izdaje, obiteljske tajne i trenuci koji su nas ostavili bez riječi obilježili su prvu sezonu popularne RTL-ove serije 'Divlje pčele', koju gledatelji mogu pratiti na platformi Voyo. Uoči velikog finala prisjećamo se scena koje su oblikovale život u Vrilima i iz epizode u epizodu držale gledatelje prikovanima uz male ekrane.

Od prvih epizoda bilo je jasno da će priče obitelji Runje i Vukas osvojiti publiku. Tijekom proteklih mjeseci pratili smo velike ljubavi, bolne rastanke, sukobe koji su mijenjali odnose među likovima te dugo skrivane tajne koje su iz temelja mijenjale njihove sudbine.

Neki su nas trenuci nasmijali, neki dirnuli do suza, a neki potpuno iznenadili. Zato vam uoči završnice prve sezone donosimo galeriju s 30 fotografija koje najbolje dočaravaju sve emocije, dramu i nezaboravne trenutke zbog kojih su 'Divlje pčele' postale jedna od omiljenih domaćih serija.