Demi Moore dramatična, Penélope Cruz poput princeze: Glamurozna izdanja sa zatvaranja Cannesa

Zavjesa je spuštena na 79. izdanje Filmskog festivala u Cannesu, a Azurna obala potvrdila je svoj status epicentra filmske umjetnosti i mode. Crveni tepih na svečanosti zatvaranja bio je pozornica za najupečatljivije kreacije, u kojima su holivudske zvijezde zablistale u punom sjaju, slaveći kraj još jednog uspješnog festivala.

Penélope Cruz ponovno je dokazala da decentni glamur ostavlja najjači dojam. Glumica je plijenila poglede u dramatičnoj crnoj haljini dizajnera Georgesa Chakra koja je spojila klasičnu holivudsku sofisticiranost s modernom odvažnošću. Tilda Swinton ostala je vjerna svom jedinstvenom avangardnom stilu. Odabrala je elegantnu crvenu Chanel haljinu koja je plijenila poglede svojom jednostavnošću i upečatljivom bojom. Kreacija je čistim linijama i sofisticiranim krojem donijela dašak moderne estetike, a ledena platinasta frizura zaokružila je njezin beskompromisni izričaj. Članica žirija Demi Moore privlačila je poglede u smaragdnozelenoj Balenciaga haljini sirena kroja. Dramatičnost kreacije naglasili su predimenzionirani pufnasti rukavi u kontrastnoj blijedosivoj boji, dok je izgled zaokružila upečatljivom ogrlicom. Zoe Saldaña unijela je dašak razigrane elegancije u crnoj cvjetnoj haljini s hrabrim narančasto-bijelim uzorkom i predimenzioniranom skulpturalnom mašnom na struku. Eva Longoria odlučila se za zlatno-srebrnu kreaciju prekrivenu šljokicama.

Završna večer festivala u Cannesu još je jednom pokazala neraskidivu vezu između filma i mode. Od klasičnog glamura do avangardnih rješenja, zvijezde su predstavile kreacije koje će se pamtiti, zatvarajući festival na spektakularan način i postavljajući visoka očekivanja za budućnost. Bila je to večer koja je uistinu slavila umjetnost u svim oblicima.