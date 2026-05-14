Cate Blanchett danas slavi rođendan: Ovo su njena najbolja modna izdanja

Na današnji dan, 14. svibnja, slavimo jednu od najvećih glumica našeg doba. Catherine Élise Blanchett, rođena u Melbourneu 1959. godine, započela je karijeru u kazalištu nakon što je 1992. diplomirala na Nacionalnom institutu dramske umjetnosti. Njezin talent brzo je prepoznat, no međunarodna scena upoznala ju je 1998. godine zahvaljujući ulozi kraljice Elizabete I. u filmu "Elizabeth". Ta ju je uloga katapultirala u orbitu, donijevši joj Zlatni globus, nagradu BAFTA i prvu od osam nominacija za Oscara.

Njezina sposobnost potpune transformacije postala je njezin zaštitni znak. Osvojila je svog prvog Oscara 2005. godine za ulogu Katharine Hepburn u Scorseseovom "Avijatičaru", postavši jedina glumica koja je osvojila nagradu glumeći drugu Oscarom nagrađenu glumicu. Unatoč pritisku, Scorsese ju je ohrabrio da ulogu učini svojom, što se pokazalo kao genijalan potez. Drugi Oscar, onaj za najbolju glavnu glumicu, stigao je 2014. za portret Jasmine French, neurotične bivše bogatašice u filmu Woodyja Allena "Plavi jasmin".

Njezina svestranost je zapanjujuća. Bila je eterična vilenjačka kraljica Galadriel u trilogiji "Gospodar prstenova", utjelovila je Boba Dylana u filmu "Nema me", ulogu za koju je rekla da je bila "potpuno oslobađajuća" jer je prešla rodnu granicu, a nedavno je briljirala kao opsesivna dirigentica u filmu "Tár". Iako je izgradila legendarnu karijeru, ostala je skromna i samokritična, jednom prilikom priznavši kako joj je "mučno" gledati scene iz vlastitih filmova.

Osim po glumačkom talentu, Cate Blanchett poznata je i kao nepogrešiva modna ikona. Njezina pojava na crvenom tepihu nikada ne prolazi nezapaženo, a odlikuje se hrabrim, sofisticiranim i često avangardnim odabirima. Dugogodišnja je muza kuće Armani Privé, no njezina garderoba uključuje i spektakularne kreacije kuća Alexander McQueen, Givenchy i Jean Paul Gaultier. Tko bi mogao zaboraviti njezinu prvu dodjelu Oscara 1999. u Gallianovoj haljini s izvezenim kolibrićem na leđima ili žutu Valentino haljinu u kojoj je primila svog prvog Oscara 2005. godine? Posljednjih godina, Blanchett je postala i predvodnica održive mode, često se pojavljujući u prerađenim verzijama haljina koje je već nosila.