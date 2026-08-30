Uništili su film: Glumački parovi s nula kemije, neke scene je neugodno gledati

U svijetu filma, kemija između glumaca je onaj neuhvatljivi, ali presudni sastojak koji gledatelje tjera da povjeruju u ljubavnu priču, navijaju za par i osjete svaki njihov pogled ili dodir. Kada je prisutna, može spasiti i najslabiji scenarij. No, kada je nema, čak i najskuplji blockbuster s najvećim zvijezdama može djelovati šuplje i neuvjerljivo. Povijest kinematografije puna je primjera u kojima, unatoč svim naporima produkcije, iskre jednostavno nije bilo, a romansa koja je trebala biti srce filma postala je njegova najslabija karika. Ponekad je krivac loš scenarij, ponekad pogrešan odabir glumaca, a katkad se jednostavno radi o tome da se dvije velike zvijezde na setu nisu mogle podnijeti.

U nastavku donosimo neke od najpoznatijih glumačkih parova kojima je na ekranu nedostajalo kemije.

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