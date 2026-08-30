Uništili su film: Glumački parovi s nula kemije, neke scene je neugodno gledati
Profimedia
1 / 11
Fun
LOŠ SPOJ

Uništili su film: Glumački parovi s nula kemije, neke scene je neugodno gledati

Ana Ivančić
30. kolovoza 2026.

U svijetu filma, kemija između glumaca je onaj neuhvatljivi, ali presudni sastojak koji gledatelje tjera da povjeruju u ljubavnu priču, navijaju za par i osjete svaki njihov pogled ili dodir. Kada je prisutna, može spasiti i najslabiji scenarij. No, kada je nema, čak i najskuplji blockbuster s najvećim zvijezdama može djelovati šuplje i neuvjerljivo. Povijest kinematografije puna je primjera u kojima, unatoč svim naporima produkcije, iskre jednostavno nije bilo, a romansa koja je trebala biti srce filma postala je njegova najslabija karika. Ponekad je krivac loš scenarij, ponekad pogrešan odabir glumaca, a katkad se jednostavno radi o tome da se dvije velike zvijezde na setu nisu mogle podnijeti.

U nastavku donosimo neke od najpoznatijih glumačkih parova kojima je na ekranu nedostajalo kemije. 

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!

Najčitanije
Iz naše mreže