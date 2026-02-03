403 Forbidden

Moda
BUNTOVNA BARBIE

Stela Rade privukla pažnju na špici: Vrtoglave pete, tetovaže i ružičasti glamur

Žena.hr
3. veljače 2026.
Stela Rade privukla pažnju na špici: Vrtoglave pete, tetovaže i ružičasti glamur
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr
Look Stele Rade na prvu djeluje razigrano, no zapravo je pažljivo izgrađen oko detalja koji zajedno stvaraju snažan, moderan i pomalo drzak modni potpis. Definitivno se možemo složiti da ovakav outfit na špici ne viđamo često

Na zagrebačkoj špici prošle subote pojavila se i glazbenica Stela Rade te bez imalo napora privukla poglede, a nije mogla promaknuti ni objektivu Dosadnog Fotografa koji je za Žena.hr snimio ove ekskluzivne forografije. Mlada pjevačica i harmonikašica vjerna je ružičastoj boji, a ovoga puta odlučila se za nježniju nijansu. 

Stela Rade privukla pažnju na špici: Vrtoglave pete, tetovaže i ružičasti glamur
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

U središtu je outfita kratka ružičasta jakna od tvida s raskošnim krznenim manžetama na rukavima. Boja i tekstura prizivaju glamur, dok kroj i volumen daju dozu stava, podsjećajući na statement komade kakve često viđamo kod avangardnijih modnih kuća poput Germaniera. Jakna djeluje romantično, ali nimalo naivno, upravo suprotno, nosi se s puno samopouzdanja.

Stela Rade privukla pažnju na špici: Vrtoglave pete, tetovaže i ružičasti glamur
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Barbiecore i estetika 2000-tih

Najviše pažnje, očekivano, privlače ružičaste platforme s visokom blok petom brenda Koi Footwear. Ovo nisu cipele koje igraju na sigurno, masivna potpetica, platforma i remenčići oko gležnja jasno komuniciraju modnu hrabrost. Visoke cipele s platformom i blok petom, poput ovih Koi Footwear modela, često su ključni dio Barbiecore i Y2K modnih kombinacija, a upravo taj nostalgični povratak razigranoj estetici daje ovom stylingu dodatnu snagu i karakter.

Stela Rade privukla pažnju na špici: Vrtoglave pete, tetovaže i ružičasti glamur
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Tetovaže kao vrlo osobni nakit

Poseban kontrapunkt cijelom looku čine Steline tetovaže. Taj detalj razbija ružičastu, gotovo “Barbie” estetiku i unosi dozu buntovnosti, stvarajući savršen balans između nježnog i drskog. 

Stela Rade privukla pažnju na špici: Vrtoglave pete, tetovaže i ružičasti glamur
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Cijelu priču zaokružuje mala ružičasta torbica, nalik na Delvaux Brillant Mini model. Elegantna i kompaktna, nosi se preko ramena i ponavlja ružičastu paletu bez pretjerivanja, povezujući sve elemente outfita u skladnu, ali nimalo dosadnu cjelinu.

Vrtoglave pete, osobni detalji i jasna modna poruka čine Stelin look jednim od onih koji se pamte i služe kao dokaz da Barbie estetika danas dolazi s karakterom, stavom i dozom hrabrost. 

Pročitajte još o:
Zagrebačka špica, Moda
BUNTOVNA BARBIE
Stela Rade privukla pažnju na špici: Vrtoglave pete, tetovaže i ružičasti glamur