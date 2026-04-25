Arija Rizvić vodi nas iza kulisa serije 'Divlje pčele': Pogledajte kako se stvara čarolija 1950-ih

Hrvatska glumica i redateljica Arija Rizvić pružila je svojim pratiteljima na Instagramu rijedak uvid u život na setu popularne serije "Divlje pčele" koju gledamo na RTL-u i platformi Voyo. Kroz seriju fotografija i videozapisa pod naslovom "Life on set", otkrila je kako izgleda stvaranje kostimirane drame smještene u 1950-e godine, od ranih jutarnjih priprema do opuštenih trenutaka s kolegama.

Putovanje u prošlost

Objava Arijе Rizvić vodi gledatelje na autentično putovanje u prošlost, prikazujući složen proces koji stoji iza omiljene serije "Divlje pčele". Radnja serije, koja se počela emitirati u studenom 2025. godine na RTL-u, smještena je u tradicionalno, selo 1950-ih. Fotografije sa seta vjerno dočaravaju tu atmosferu: od pomno izrađenih setova koji uključuju seoski trg s natpisom "GOSTIONA" do rekvizita poput starog izdanja časopisa "FILMSKI VJESNIK" i elegantnog crnog automobila iz tog razdoblja.

Posebnu pažnju privlače kostimi i frizure. Glumci su odjeveni u duge suknje, cvjetne bluze i odijela s prslucima, dok Arijina kosa, stilizirana u prepoznatljive valove i punđe tog vremena, upotpunjuje transformaciju. Gledatelji mogu vidjeti glumicu u frizerskom stolcu dok joj stručnjaci pripremaju kompleksnu frizuru, što svjedoči o trudu uloženom u svaki detalj kako bi se postigla vizualna autentičnost. Upravo ta posvećenost detaljima jedan je od razloga zašto je serija, koja prati sudbinu triju sestara nakon očeve smrti, osvojila publiku.

Od scenarija za ručak do pohvala publike

Osim što prikazuje gotov proizvod, objava nudi i uvid u opuštenu, ali i radnu atmosferu iza kamere. Filmska ekipa s kamerama i rasvjetom na terenu, glumce kako u pauzama zajedno prolaze scenarij, ali i brojne zabavne trenutke. Jedan od najsimpatičnijih detalja je kratki video u kojem Arija otvara stiropornu posudu za hranu na kojoj piše "DA SE NE OHLADE ♡", samo da bi unutra pronašla stranice scenarija. Ovaj duhoviti trenutak otkriva toplinu i zajedništvo koje vlada među ekipom.

Arija, koja u seriji tumači lik Teodore Vukas osvojila je srca gledatelja. Njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih komentara koji hvale njezin rad. "Fantastična u ulozi Teodore", napisala je jedna pratiteljica, dok su drugi isticali njezin talent i izgled: "Jedna od najljepših hrvatskih glumica s velikim glumačkim talentom! Bravo!". Komentari poput "Predivna i talentirana glumica! Srdačan pozdrav iz Vukovara!" i pozdravi iz Đakova i njemačkog Ulma pokazuju koliko je širok krug njezine publike.