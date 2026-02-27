Lukrecia iz 'Večere za 5' otkriva kakvog partnera traži: 'Volim kad muškarac zna što želi'

U popularnoj RTL-ovoj kulinarskoj emisiji Večera za 5 gledatelji su ovih dana mogli upoznati Lukreciju Pernar (24), mladu majku, studenticu i model čija je večera izazvala zanimanje publike.

Lukrecia se uspješno bavi modelingom i nositeljica je titule Miss Fitness Gym Croatia 2025, a iste godine proglašena je i Najljepšom mamom Hrvatske. Ujedno je bila i druga pratilja na izboru Best Model Dalmacije.

U razgovoru za Net.hr otvoreno je progovorila o svom putu, ulogama i reakcijama javnosti. Kaže da je njezina modeling karijera krenula spontano: prijavila se na natjecanja iz znatiželje i podrške ljudi oko sebe te brzo zaključila da može uspjeti ako ostane uporna i svoja.

Predrasude, izgled i život izvan kamera

Lukrecia je naglasila da joj je izgled u poslu važan alat, ali i ponekad teret u svakodnevici jer ljudi često formiraju mišljenje o njoj na temelju prvog dojma.

Osvrnula se i na predrasude s kojima se susreće kao mlada majka u svijetu modelinga: “Uvijek ima komentara… ljudi misle da nešto ne možeš jer si mlada majka.”

RTL

Unatoč tome, kaže kako je najvažnije to što ona zna da je dobra majka, ostalo je manje bitno. Lukrecia priznaje da nije uvijek lako balansirati majčinstvo i karijeru. No, kaže, sve se nekako posloži, a ona nastoji da vrijeme s djetetom bude kvalitetno.

Muškarci, imidž i predrasude

Naglašava kako joj je najbitnije da ljudi upoznaju njen karakter i osobnost, a ne samo vanjski izgled. Na pitanje kakvog muškarca bi mogla osvojiti, odgovara: "Osvojiti me može muškarac koji je prije svega iskren, stabilan i pažljiv. Volim kad muškarac zna što želi i kad stoji iza svojih riječi i postupaka. Jako mi je važno i da ima poštovanja. Privlači me netko uz koga se mogu osjećati sigurno i opušteno, bez glume i dokazivanja. Na kraju mi je najbitnije da je dobar čovjek i da me prihvaća onakvu kakva jesam."

Dodaje i da neki muškarci još uvijek imaju predrasude prema uspješnim ženama koje su i majke, ali vjeruje da pravi muškarac to neće vidjeti kao problem nego kao kvalitetu.