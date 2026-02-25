Tko je Lukrecia koja se kupala u 'Večeri za 5'? Mlada majka i model zaintrigirala gledatelje

Lukrecia je odmah privukla pažnju svojom energijom i životnom pričom, a ostat će upamćena i po tome što se okupala u bazenu domaćice Nataše

Popularni kulinarski show 'Večera za 5' ovoga tjedna okupila je natjecatelje iz Zagreba, a najviše pažnje privukla je mlada majka i model Lukrecia Pernar koja se u prošloj epizodi i okupala u bazenu domaćice Nataše. Ova svestrana 24-godišnjakinja ima zaista zanimljivu životnu priču.

Lukrecia dolazi iz Zaprešića, a popis njenih interesa stvarno je dug: uz to što studira Menadžment na Veleučilištu u Krapini, radi u pozivnom centru, aktivno se bavi i modelingom, a k svemu je i majka petogodišnjeg dječaka.

RTL

Ono što njezinu priču čini posebnom jest činjenica da je majka postala s devetnaest godina. Lukrecia se može pohvaliti nizom titula: Miss Fitness Gym Croatia 2025, Najljepša mama Hrvatske 2025 i druga pratilja Best model Dalmacija 2024. Sve to može zahvaliti samo sebi i svom predanom radu i treniranju.

"Treninzi imaju jako velik utjecaj na moj svakodnevni život jer treniram čak tri puta dnevno pa je sve ostalo prilagođeno tome – od organizacije dana do prehrane. Pazim što jedem kako bih imala dovoljno energije za sve treninge i obaveze. Čak i kada nemam trening, trudim se biti aktivna pa se volim rolati, hodati ili trčati. Fitness je za mene postao stil života, a ne samo hobi", ispričala je Lukrecia za Net.hr.

"Najveći izazov bio je uskladiti majčinstvo, treninge i sve obaveze oko natjecanja. Kao majka jednog sina, najvažnije mi je da njemu ništa ne nedostaje pa je trebalo puno dobre organizacije i odricanja. Ipak, upravo on mi je bio najveća motivacija i snaga kroz cijeli proces. Balansiranje nije uvijek jednostavno, ali uz dobru organizaciju sve se može. Trudim se unaprijed planirati obaveze i maksimalno iskoristiti vrijeme koje imam. Sin mi je uvijek na prvom mjestu, a sve ostalo organiziram oko njega. Kada nešto stvarno volite, uvijek pronađete način. Znate onu: tko želi, nađe način, a tko ne želi, nađe izliku", kaže Lukrecia.

Njezine kulinarske vještine gledatelji će moći gledati u četvrtak.

"Mama i baka su me naučile da je najvažnije kuhati s ljubavlju i strpljenjem. Uvijek su mi govorile da su domaća i jednostavna jela najbolja, i toga se i danas držim. Makar, volim u sve staviti neki svoj detalj, poput začina ili nekog sastojka nekome 'običnom' jelu", kaže Lukrecia.

