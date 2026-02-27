403 Forbidden

Moda
MUST-HAVE PROLJEĆA

Viralni komad sezone: Točkasta adidas trenirka apsolutni je hit, dolazi u tri boje

Žena.hr
27. veljače 2026.
Viralni komad sezone: Točkasta adidas trenirka apsolutni je hit, dolazi u tri boje
adidas
Točkasti print ove sezone dominira high street kolekcijama, a taj je trend uspješno prepoznao i adidas. Kultni model Firebird predstavljen je u novom točkastom izdanju koje je u samo nekoliko dana osvojilo Instagram i TikTok, postavši jedan od najpoželjnijih komada za ležerne, ali chic proljetne kombinacije

Točkasti print ove sezone doživljava veliki povratak i nametnuo se kao jedan od najpoželjnijih uzoraka u modnim kolekcijama. Od haljina i bluza do modnih dodataka, točkice su zavladale high street ponudom jer spajaju dozu retro šarma s modernom siluetom. Taj trend brzo je prepoznao i popularni sportski brend adidas, čije kolekcije sve češće izlaze iz okvira isključivo funkcionalne odjeće i ulaze u sferu stila. Upravo na tom spoju estetike i udobnosti nastao je novi viralni hit sezone.

Naime, adidas je nedavno predstavio kultni model trenirke Firebird u novom, osvježenom izdanju s točkicama. Riječ je o reinterpretaciji već provjerene siluete, ali s naglaskom na satensku teksturu i razigrani uzorak koji joj daje chic karakter. Gornji dio trenirke dolazi u regular kroju s patentnim zatvaračem i visokim ovratnikom, dok hlače imaju opušteni fit sa širokim nogavicama i vezicom u struku. Cijeli set djeluje istovremeno ležerno i stylish, što ga čini idealnim za proljetne kombinacije koje su istovremeno udobne i efektne. 

Trenirka je dostupna u tri boje, a posebnu pažnju privukla je bijela verzija s crnim točkicama. Upravo taj model neodoljivo podsjeća na popularni i znatno skuplji točkasti set australskog brenda Belle The Label, poznatog po minimalističkoj vintage estetici. Sličnost je dodatno potaknula interes jer adidasova verzija nudi trendovski izgled u pristupačnijoj varijanti, što je uvijek dobitna kombinacija za širu publiku.

@alex_marczak 500K views on my Adidas polka dot set 🖤 Viral outfit with my dog 🐶 Adidas ambassador era?@adidas @adidas MY @adidas.polska #adidas #adidasoutfit #polkadotset #viralvideo #dogsoftiktok ♬ son original - SOLTO (FR)

Nakon što je crna verzija već ranije postala viralna, društvene mreže sada su preplavljene objavama bijele, ledenoplave i crno-sive varijante. Instagram i TikTok ubrzo su pretvorili Firebird Polka Dots trenirku u must-have komad sezone, a trendseterice je kombiniraju uz balerinke, tenisice ili čak sandale s tankim remenčićima. Ovaj model savršeno se uklapa u estetiku opuštenih, ali promišljenih outfita koji dominiraju proljetnom modom.

@daykotadee

Linkjes in mijn stories (op IG)

♬ origineel geluid - DaykotaDee

U svega nekoliko dana od lansiranja, točkasta Firebird trenirka izazvala je veliki interes i potvrdila da sportski komadi s modnim pomakom imaju snažan potencijal za viralni uspjeh. Spoj nostalgičnog uzorka, prepoznatljive adidas siluete i aktualnih trendova pokazao se kao pun pogodak. Osim trenirke, točkasti uzorak proširio se i na ostale komade iz iste linije, pa su u ponudi dostupne i majice kratkih rukava te šorcevi u istom razigranom dizajnu. adidas je tako zaokružio cijelu mini kolekciju idealnu za toplije dane pred nama, nudeći lagane i udobne komade koji se lako kombiniraju u ležerne, urbane outfite. Točkasti setovi savršen su izbor za proljetne šetnje, putovanja ili opuštene vikend kombinacije, a pritom zadržavaju prepoznatljivu dozu trendi estetike koja je ovaj uzorak učinila viralnim hitom.

Ako tražiš komad koji će osvježiti tvoje proljetne kombinacije i istovremeno privlačiti poglede, ova trenirka s točkicama trenutno je jedan od najpoželjnijih izbora na modnoj sceni.

Viralni komad sezone: Točkasta adidas trenirka apsolutni je hit, dolazi u tri boje
adidas, gornji dio - 75 €

adidas, gornji dio - 75 €

adidas, gornji dio - 75 €

adidas, donji dio - 70 €

adidas, donji dio - 70 €

adidas, donji dio - 70 €

