Fenomen zvan Elizabeth Taylor: Dijamanti, skandali i rijetka tjelesna anomalija

Elizabeth Taylor, diva nezaboravnih ljubičastih očiju i dvostrukog reda trepavica, vrlo rijetke anomalije, bila je više od glumice - bila je fenomen. Njezin život, obilježen vrtoglavim uspjesima, turbulentnim ljubavima i neumornim humanitarnim radom, i danas, uoči obljetnice njezina rođenja, plijeni pažnju javnosti kao priča o posljednjoj velikoj zvijezdi klasičnog Hollywooda.

Rođena je u Londonu 27. veljače 1932., a već s 12 godina postaje zvijezda zahvaljujući filmu National Velvet (1944.). Krajem pedesetih niže tri nominacije za Oscara za filmove Raintree County, Mačka na vrućem limenom krovu i Iznenada, prošlog ljeta. Konačno, osvaja dva kipića: prvi za ulogu eskort dame u filmu Butterfield 8 (1960.) i drugi za maestralnu izvedbu u Tko se boji Virginije Woolf? (1966.). Ulogom u spektaklu Kleopatra (1963.) upisala se u povijest kao prva glumica plaćena milijun dolara, potvrdivši svoj status nedodirljive kraljice Hollywooda.

Osam brakova i jedna besmrtna ljubav

Ipak, njezin privatni život često je zasjenjivao filmska postignuća. Udavala se osam puta za sedam muškaraca, od nasljednika lanca hotela Conrada Hiltona do građevinskog radnika Larryja Fortenskog. No, jedna ljubav ostala je upisana u anale kao "brak stoljeća". Njezina veza s velškim glumcem Richardom Burtonom, kojeg je upoznala na snimanju Kleopatre, bila je strastvena, eksplozivna i praćena skandalima. "Liz i Dick", kako ih je tisak prozvao, vjenčali su se i razveli dva puta, a njihova priča bila je jednako dramatična kao i filmovi u kojima su glumili. Prije Burtona, život joj je obilježila tragedija kada je treći suprug, producent Mike Todd, poginuo u zrakoplovnoj nesreći, te kontroverza kada se udala za njegovog najboljeg prijatelja, pjevača Eddieja Fishera, uništivši njegov brak s Debbie Reynolds.

Ikona stila, borac i humanitarka

Osim po ulogama i ljubavima, Taylor je bila poznata po strasti prema nakitu. Njezina kolekcija, u kojoj su se isticali dijamanti poput 33-karatnog Kruppa i 69-karatnog Taylor-Burton dijamanta, bila je legendarna, a njezina izjava "Velike djevojke trebaju velike dijamante" postala je besmrtna. Ipak, iza glamurozne fasade krila se i snažna žena. Kada je svijet osamdesetih ignorirao krizu AIDS-a, ona je istupila. Nakon smrti prijatelja Rocka Hudsona, postala je jedna od prvih javnih osoba koja se hrabro uključila u borbu protiv te bolesti, osnovavši vlastitu zakladu i prikupivši stotine milijuna dolara za istraživanja i pomoć oboljelima.

Elizabeth Taylor preminula je 23. ožujka 2011. godine. Njezin životni moto možda najbolje sažima njezina vlastita izjava: "Ulij si piće, stavi ruž na usne i saberi se."