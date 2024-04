Zašto žene tijekom mjesečnice imaju više kilograma?

Grčevi, promjene raspoloženja, glavobolje i želja za slatkim – ovo su neki učestali simptomi s kojima se mnoge žene suočavaju uoči i tijekom mjesečnice. No manje je poznato kako i promjene u težini mogu biti dio ovog "mjesečnog paketa“. Ako si na dijeti ili jednostavno paziš na svoju težinu, veća brojka na vagi lako te može obeshrabriti.

Zato, imaj na umu da je to očekivana pojava i neka te ne iznenadi da vaga tih dana pokaže i do dva kilograma više. Uzrok ovome, naravno, leži u promjeni razine hormona, a evo kako dolazi do toga i što možeš učinit kako bi tu pojavu ublažila: