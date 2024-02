Kao ringišpil: Svi osjećaji koji se pojavljuju tijekom mjesečnice

Prije i tijekom mjesečnice mnoge od nas posežu za nezdravom hranom kao što je čokolada i tako zvani comfort food. Osim takvih želja, moguće je da patimo od promjena raspoloženja i da imamo vrlo intenzivne negativne osjećaje. Ako je to slučaj i kod tebe, nemoj brinuti, ovakve su pojave sasvim normalne.

Važno je znati zašto se bude takvi snažni osjećaji i također naučiti kako da ih lakše držiš pod kontrolom. Prije nego što saznaš koje se tri emocije tipično pojavljuju u to vrijeme menstruacija, evo na koje si još načine možeš pomoći stabilizirati svoje raspoloženje:

prehrana - iako ti se tih dana uglavnom jede više nezdrava hrana, vrlo je važno izbjegavati namirnice sa šećerom ili visokim udjelom soli jer će to samo pogoršati simptome. Pij dovoljno vode i povećaj unos namirnica bogatih magnezijem, kalcijem i vitaminom B6.

- iako ti se tih dana uglavnom jede više nezdrava hrana, vrlo je važno izbjegavati namirnice sa šećerom ili visokim udjelom soli jer će to samo pogoršati simptome. Pij dovoljno vode i povećaj unos namirnica bogatih magnezijem, kalcijem i vitaminom B6. vježbanje - tijekom mjesečnice ne preporučuju se intenzivni treninzi, ali je dobro izvoditi lagane joga položaje za istezanje ili poći u ugodnu šetnju prirodom. Kretanje će ti brzo pomoći da se osjećaš bolje.

- tijekom mjesečnice ne preporučuju se intenzivni treninzi, ali je dobro izvoditi lagane joga položaje za istezanje ili poći u ugodnu šetnju prirodom. Kretanje će ti brzo pomoći da se osjećaš bolje. toplina - terapija toplinom također može biti učinkovita, stavi toplu vodu u termofor i prisloni uz trbuh dok si u krevetu. Ovo će pomoći kod grčeva i bolova koji itekako mogu narušiti tvoje raspoloženje.

Ove tri emocije uobičajena su pojava u dane kad imamo menstruacije:

Tuga

Uhvatila si samu sebe kako si se rasplakala zbog filma s tužnim završetkom? Odjednom si vrlo osjetljiva i sve te lako rastuži? To je sasvim očekivana emocija, kako u vrijeme menstruacije, tako i neposredno prije no što ona nastupi - tuga je poznati simptom PMS-a. U tim danima bitno je da prema sebi budeš blaga i imaš razumijevanja za vlastito emocionalno stanje koje je uzrokovano hormonima. Dopusti samoj sebi sve te osjećaje, izrazi se kako god ti odgovara i nemoj donositi sud o njima. Sasvim je u redu ponekad se osjećati loše - ako je to privremeno. Nazovi prijateljicu i podjeli svoje osjećaje i misli s njom, to će ti pomoći da se odmah osjećaš bolje.

Foto: Pexels

Ljutnja

Vjerojatno ti je dobro poznat osjećaj kad ti svi i sve oko tebe idu strašno na živce. Iznenadne provale bijesa mogu biti posljedica promjene u razini hormona koje nastupaju tijekom menstruacije. Promjene raspoloženja potpuno su normalna pojava u ovom dijelu ciklusa. Možeš doskočiti ovom problemu tako da, kad primijetiš kako te obuzima ljutnja, zastaneš i učiniš 'korak unazad'. Duboko udahni i nemoj odmah reagirati. Intenzivnu negativnu energiju koju osjećaš "oslobodi" odlaskom u šetnju ili na sat joge.

Strah

Vjerovala ili ne, menstruacija može potaknuti i osjećaj straha, čak i panike. Zbog promjene u razini hormona možda ćeš primijetiti kako se brineš više nego inače te da si prilično nemirna. U takvim izazovnim situacijama dobro je vježbati osvještavanje trenutka i primijeniti tehniku svjesnog disanja. Na internetu ima gomila besplatnih aplikacija koji ti mogu pomoći s tim u vezi.

POGLEDAJ VIDEO: JOGA ZA PMS I BOLNE MJESEČNICE