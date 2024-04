Zašto žene tijekom mjesečnice imaju više kilograma?

Grčevi, promjene raspoloženja, glavobolje i želja za slatkim – ovo su neki učestali simptomi s kojima se mnoge žene suočavaju uoči i tijekom mjesečnice. No manje je poznato kako i promjene u težini mogu biti dio ovog "mjesečnog paketa“. Ako si na dijeti ili jednostavno paziš na svoju težinu, veća brojka na vagi lako te može obeshrabriti.

Zato, imaj na umu da je to očekivana pojava i neka te ne iznenadi da vaga tih dana pokaže i do dva kilograma više. Uzrok ovome, naravno, leži u promjeni razine hormona, a evo kako dolazi do toga i što možeš učinit kako bi tu pojavu ublažila:

Promjene u apetitu

Tijekom i u danima prije mjesečnice možeš bez problema pojesti tablu čokolade ili kutiju keksa? Riječ je o poznatim napadajima neutažive gladi koji se pojavljuju u ovom dijelu ciklusa. Pogotovo osjećamo potrebu za tako zvanom utješnom hranom koja obiluje šećerima, mastima i nažalost, kalorijama. S jedne strane, to činimo podsvjesno, u nastojanju da si olakšamo ove dane kad nas muči niz neugodnih simptoma. S druge strane, krivci su hormoni koji utječu na naš apetiti. Sve skupa nerijetko dovodi do blagog porasta težine koji ćemo sigurno primijetiti, ali koji je, nastavimo li sa svojim zdravim navikama, srećom samo privremen.

Foto: Pexels

Manje aktivnosti

"Tih dana u mjesecu" nerijetko se osjećamo umorno i bez energije. Uz to, moguće je da nas muče razni bolovi i grčevi, a ponekad možemo patiti i od probavnih problema. Zbog toga nerijetko imamo potrebu ostati kod kuće, pod dekicom i preskočiti trening. Rezultat je manje ukupno trošenje kalorija i moguće debljanje. Ako je ikako moguće, sport bi trebao biti dio tvoje rutine tijekom cijelog mjeseca – a u dane kad imaš mjesečnicu možeš odabrati laganije vrste vježbanja, kao što su šetnje, joga ili pilates niskog intenziteta. Ako osjećaš zamor, uspori tempo.

Foto: Pexels

Zadržavanje vode

Estrogen i progesteron najveći su krivci debljanje tijekom menstruacije. Ovi hormoni mijenjaju ravnotežu elektrolita u tijelu pa se povećava količina tekućine koja cirkulira tijelom. Osim toga, stijenka kapilara postaje više propusna, što omogućuje ulazak tekućine i proteina u vezivno tkivo, dok u žilama nastaje manjak. Tijelo reagira skladištenjem viška vode i soli. Zato se preporučuje u toj fazi ciklusa jesti manje slanu hranu jer natrij veže vodu u organizmu. Također, važno je piti dovoljno tekućine jer, iako zvuči neobično, voda zapravo pomaže tijelu da izbaci višak.

Dakle, nakupljanje tekućine u tijelu neminovno će se pokazati na vagi, ali postoji i dobra vijest: kad mjesečnica počne, razina estrogena pada pa ovaj učinak polako popušta. Najkasnije do završetka menstruacije višak kilograma zbog zadržavanja vode trebao bi nestati, a ti ćeš se vratiti na svoju „staru“ težinu – i odahnuti.

