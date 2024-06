Jutro je najvažnije: 5 razloga zašto je rano ustajanje genijalna ideja

Čini li ti se nekad da 24 sata jednostavno nije dovoljno? Dan ne možemo produljiti, ali postoji način kako možemo dobiti koji ekstra sat – ustanemo li dovoljno rano. Umjesto da namjestiš svoju budilicu tako da jedva imaš dovoljno vremena istuširati se i obući za posao te možda pojesti brzi doručak s nogu, ustani barem sat vremena prije imat ćeš mirno jutro i nešto vremena samo za sebe.

Inače, bestseler naziva The 5 Am Club: Own Your Morning. Elevate Your Life iz 2018. Robina Sharme, nastao je upravo na ovoj tezi i bavi se benefitima ustajanja u 5 ujutro. Tipičan dan popularnog kanadskog autora knjiga za samopomoć počinje u zoru, a ranojutarnje sate posvećuje vježbanju, samorefleksiji i osobnom rastu. Naime, prema njemu, naš mozak najbolje radi rano ujutro i u to smo doba fokusirani i najmirniji - a ovu teoriju podržava i neuroznanost.

Osim toga, znanstvena istraživanja pokazuju da ako započneš jutro u pozitivnom raspoloženju i aktivnostima koje te "pune“ ta će se vibra reflektirati na cijeli tvoj dan, sve do odlaska na spavanje. No, vrijedi i obrnuto, ako u dan uđemo u strci i pod stresom jer opet kasnimo na posao ili smo zapeli u prometu, tako ćemo se osjećati i u preostalom dijelu dana.

Ustati tako rano nije lako, ali je moguće ako promijenimo vrijeme odlaska na spavanje. Također, nakon nekog vremena rano ustajanje postat će nam navika i buđenje će biti sve lakše. Evo pet razloga zašto je izvrsna ideja priključiti se tako zvanom 5 AM klubu, odnosno "klubu" osoba koje ustaju u 5 ujutro:

Kvalitetniji san

Ljudi koji su stekli naviku ranog ustajanja primjećuju kako se osjećaju odmornije i imaju više energije za svoje obaveze tijekom dana. Naravno, jedino pod uvjetom da dovoljno rano odlaze na spavanje – ali opet, i tu je riječ o rutini koju trebamo svjesno uvesti u svoj život. Kvalitetan san ključan je za fizičko i psihičko zdravlje pa je svakako dobro probati pomaknuti vrijeme odlaska na spavanje za koji sat ranije.

Veća produktivnost

Produktivni i proaktivni ljudi su oni koji ustaju rano – potvrđuje istraživanje objavljeno u Journal of Applied Social Psychology. Oni među nama koji odlaze na spavanje u planirano vrijeme, ustaju rano te odmah potom provode svoj plan aktivnosti, rade na svojoj disciplini i jačanju volje, a te karakteristike pomažu im za uspješno obavljanje svih poslovnih i obiteljskih obaveza. Priznajemo kako uvođenje novih navika u životu nije jednostavno, ali kad vidiš kako će ovo pozitivno utjecati na tvoj život, shvatit ćeš da se itekako isplati.

Foto: Pexels

Polagan početak dana

Nakon što se probudimo, naš mozak još minimalno pola sata ostaje u magli i treba mu neko vrijeme da se „zagrije“. Zato je rano buđenje idealno za ugodno i nježno startanje u dan. Odaberi opuštajuće aktivnosti poput meditacije, joge, tehnika disanja, pisanja dnevnika ili lagane šetnje. Tako će se tvoj mozak imati vremena razbuditi i do 8 sati bit ćeš potpuno spremna za nove radne izazove.

Pobjedi stres i osjećaj se dobro

Želiš se imati dobar dan i biti dobrog raspoloženja? Najbolje što možeš napraviti je vježbati odmah nakon ustajanja. Ustaneš li u 5 ujutro imat ćeš dovoljno vremena za tuširanje, make-up, frizuru, odijevanje, opušteni doručak s kavom - ali i za vježbanje. Tako nećeš morati brinuti kad ćeš u svoj gusti raspored ugurati još i trening – vježbat ćeš svaki dan, a osjećat ćeš se izvrsno i energično.

Bolji fokus

Naš fokus nije isti tijekom cijelog dana i obično pada kako dan prolazi. Možda ćeš osjetiti kako ti je sve teže obavljati zadatke i počet ćeš se osjećati umorno. Zato nije pametno zahtjevnije obaveze ostaviti za drugi dio dana, naprotiv, najbolje ih je riješiti ujutro, dok smo još „svježe“. Ustaješ li u 5 sati, imat ćeš vremena za sve, a čim stigneš na posao, neće ti trebati još sat vremena da se počneš koncentrirati, nego ćeš odmah biti spremna za rad. Osim toga, na ovaj ćeš način ranije uvečer osjetiti potrebu za odmorom pa ćeš i ranije poći u krevet – a upravo je to rutina kakvoj trebamo težiti želimo li postati uspješnije, produktivnije i generalno se osjećati bolje.

