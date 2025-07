Najbolji filmovi za ljeto: Romantične komedije, akcija i feel-good hitovi za vruće dane

Raspoložena si za dozu romantike, akcije, humora ili lagane ljetne avanture? Ovo su najbolji filmovi za ljeto koji su savršeni za opuštene večeri i filmske maratone

Ljeto je idealno vrijeme za lagane filmove koji će te nasmijati, raznježiti ili odvesti na uzbudljivo putovanje bez da se makneš s kauča. Bilo da tražiš romantične komedije uz koje ćeš se topiti od slatkoće, akcijske avanture koje će ti dići adrenalin ili feel-good filmove koji će ti popraviti dan, ljetni filmski hitovi uvijek donose dozu bezbrižnosti i opuštene zabave.

Od nezaboravnih klasika do modernih feel-good favorita ili akcijskih blockbustera koji su stvoreni za ljetne večeri pod zvijezdama - filmski redatelji svake godine izbacuju prave male filmske poslastice koje su kao stvorene za ljetnu sezonu.

Najbolji filmovi za ljeto

Bilo da si ljubiteljica romantičnih priča s puno humora, opuštenih obiteljskih avantura ili tražiš filmove koji će ti pružiti pravi filmski bijeg, ljetna filmska ponuda na platformi Voyo nudi pregršt hitova koje ćeš poželjeti gledati iznova. Neki od njih već su postali pravi filmski klasici bez kojih ne možemo zamisliti ljeto, dok su drugi noviji naslovi koji donose svježinu i moderan pogled na ljetne ljubavne priče, prijateljstva i avanture.

Evo popisa najboljih filmova za ljeto koje jednostavno moraš staviti na svoj popis - a savršeni su za opuštene ljetne večeri.

Francuski poljubac

Romantična komedija Francuski poljubac redatelja Lawrencea Kasdana prati avanturu Kate (Meg Ryan) koja je ludo zaljubljena u svog zaručnika Charlieja (Timothy Hutton), no Charlie se nikako ne može odlučiti za brak. Charlie sam odlazi u Pariz na kongres i tamo se zaljubljuje u Francuskinju Juliette (Susan Anbeh). Francuski poljubac prati Kate koja odlučno kreće za njim kako bi spasila svoju vezu. Putem upoznaje Luca (Kevin Kline), simpatičnog prevaranta i sitnog lopova, s kojim nevoljko stvara savez. U Parizu ju dočeka niz suludih događaja dok se bori vratiti svoju ljubav. Sama, očajna i bez putovnice Kate luta Parizom i opet nailazi na Luca i još jednom udružuju snage. U duhu klasičnih američkih romantičnih komedija, film Francuski poljubac istovremeno nudi humor, romantiku i dramu, dok se likovi zapliću u seriju komičnih i neočekivanih situacija.

Palm Springs

Fantastična i osvježavajuća time loop komedija Palm Springs u kojoj glavni protagonisti, Nyles (Andy Samberg) i Sara (Cristin Milioti), zapadaju u beskrajni niz komičnih situacija dok pokušavaju pronaći izlaz iz 'beskrajnog dana' na vjenčanju u Palm Springsu. Nakon što Nyles spasi Saru tijekom njezine katastrofalne zdravice, njih dvoje se povežu, ali njihov spoj naglo prekida nadrealni događaj koji Saru uvlači u vremensku petlju zajedno s Nylesom. Prihvaćajući Nylesovu filozofiju da ništa nije bitno, počinju s nizom ludih eskapada koje polako, ali sigurno počinju uništavati vjenčanje. Kroz svoje avanture u Palm Springsu, Nyles i Sara istražuju smisao života, ljubavi i slobode, suočavajući se s činjenicom da čak i u beskrajnom ponavljanju, naše odluke nose posljedice. Palm Springs ne donosi samo humor i zabavu, već i refleksiju o važnosti življenja u trenutku i važnosti ljudskih veza. Kako Nyles i Sara postaju sve bliži, njihov put prema razumijevanju i prihvaćanju vlastite sudbine postaje srž filma, čineći Palm Springs nezaboravnom komedijom i dirljivom pričom o ljubavi i samospoznaji.

Mr. Bean na praznicima

Mr. Bean se zasitio hladnog i mokrog Londona, ali spas stiže u pravi trenutak jer igrom slučaja osvaja putovanje do sunčane francuske obale. Pa tako, „oboružan“ novom digitalnom kamerom on kreće na odmor. Naravno da će Mr. Bean ostati vjeran sebi i naći se u mnogim neugodnim i komičnim situacijama, kao na primjer onoj u restoranu kada mu konobar nudi cijelu lepezu morske hrane. Mr. Bean na praznicima prava je ljetna komedija koja će te nasmijati do suza.

Wimbledon

Wimbledon je romantična sportska komedija koja spaja svijet profesionalnog tenisa s iskrom neočekivane ljubavi. Film prati Petera Colta, tenisača koji je izgubio motivaciju i pao na 119. mjesto svjetske ljestvice. No, upravo kada mu karijera djeluje kao da je na izmaku, u njegov život ulazi energična američka tenisačica Lizzie Bradbury. Njihov susret postaje prekretnica – Lizzie mu pomaže da vrati fokus i vjeru u sebe te se odluči još jednom okušati na turniru Wimbledon. U priči punoj šarma, teniskih mečeva i emocionalnih preokreta, Wimbledon donosi dozu humora, inspiracije i romantike, uz dojmljive izvedbe Paula Bettanyja i Kirsten Dunst. Film nudi uvid u izazove i strasti profesionalnog sporta, ali i moć ljubavi koja nadilazi pritiske pobjede.

Prevarantice

U remakeu hit komedije Prevarantice iz 1988. Anne Hathaway i Rebel Wilson su u ulogama dviju prevarantica koje ciljaju na različite društvene slojeve. Josephine Chesterfield (Anne Hathaway) je glamurozna i zavodljiva Britanka koja s lakoćom obmanjuje bogataše, dok Penny Rust (Rebel Wilson), energična Australka, svoje žrtve pronalazi u kvartovskim barovima. Unatoč različitim metodama, prevarantice su vješte u svom zanimanju, varajući muškarce koji su ženama nanijeli nepravdu. Dok Josephine svoje bogatstvo gradi na golemim dijamantima iz blještavih kockarnica, Penny prikuplja novac u manjim, ali brzim akcijama. Josephine odluči trenirati Penny kako bi dostigla njen nivo prevare Nakon što su im se putevi razišli prevarantice se ponovno susreću i napadaju istu metu - tehnološkog milijardera Thomasa Westerburga (Alex Sharp). Hoće li bolja pobijediti? Ovu sjajnu komediju možeš pogledati na platformi Voyo.

Talijanska priča

U srcu romantične komedije Talijanska priča leži emotivno putovanje boemskog londonskog umjetnika Roberta (Liam Neeson) i njegovog otuđenog sina Jacka (Micheál Richardson), koji se vraćaju u Italiju s namjerom da brzo prodaju naslijeđenu kuću. Međutim, zapuštenu vilu zateknu u katastrofalnom stanju, što pokreće niz nezgoda i komičnih renovacija. Talijanska priča vodi nas kroz njihove sukobe i pomirenja, dok zajedno pokušavaju obnoviti kuću i, u procesu, popraviti svoj odnos. Lokalni stanovnici pružaju im neprocjenjivu pomoć, uvodeći Roberta u svijet talijanske kulture i gostoljubivosti. Za Jacka kuća postaje simbol potrage za sretnijim vremenima provedenim s majkom. Robertova nova ljubavna veza s Natalijom, energičnom talijanskom kuharicom, dodaje još jednu dimenziju njegovoj emocionalnoj obnovi, sve dok Natalijin ljubomorni suprug ne zaprijeti njihovoj sreći. Talijanska priča je više od komedije; to je priča o obitelji, ljubavi i otkrivanju ljepote života kroz izazove, obnovu i talijansku kulinarsku čaroliju.

Lude od sreće

Emotivnu priču o dvjema neuobičajenim prijateljicama donosi film Lude od sreće. Film priča priču o Beatrice i Donatelli, koje se upoznaju u psihijatrijskoj klinici u Toskani. Beatrice, koja se predstavlja kao milijarderka i živi u svijetu mašte, i Donatella, introvertna i osjetljiva mlada žena, koja pati zbog gubitka skrbništva nad sinom, zajedno kreću u avanturu koja mijenja njihove živote. U filmu Lude od sreće njihov bijeg iz bolnice predstavlja početak putovanja punog izazova, smijeha i suza, dok tragaju za ljubavlju i srećom u 'ludnici na otvorenom'. Njihovo prijateljstvo razvija se u izoliranoj, ali modernoj klinici, nudeći im utočište od stvarnosti i priliku za istinski kontakt. Lude od sreće istražuje teme prijateljstva, slobode i potrage za osobnim identitetom kroz perspektivu dva lika koji se bore s vlastitim demonima. Kako njihova avantura odmiče, Lude od sreće postaje priča o oslobađanju od društvenih ograničenja i pronalasku radosti u malim stvarima. Ovaj film ne samo da pruža dubok uvid u kompleksnost ljudske psihe, već i slavi neuništiv duh ljudskog srca. Lude od sreće ostavlja trajan utisak, potičući razmišljanje o tome što znači biti istinski slobodan i sretan.

Koja je ona prava?

Koja je ona prava? je romantična komedija koja prati Will Hayesa, oca u New Yorku, koji se nalazi usred razvoda. Njegova desetogodišnja kći, Maya, počinje ga ispitivati o njegovom životu prije braka, želeći saznati sve o tome kako su njezini roditelji upoznali i zaljubili. Will joj prepričava svoju priču iz 1992. godine, kada je bio mladi političar iz Wisconsina koji se preselio u New York kako bi radio na Clintonovoj kampanji. Priča o njegovim ljubavnim vezama s tri različite žene izaziva Mayinu znatiželju. Je li to Emily, njegova studentica koja je bila uvijek uz njega? Je li to April, njegova najbolja prijateljica? Ili je to ambiciozna novinarka? Kako Maya slaže dijelove ljubavne slagalice, počinje shvaćati da ljubav nije jednostavna. Koja je ona prava? je film o ljubavi, drugoj šansi i neizvjesnosti koja je dio svakog ljubavnog života.

Rat među nevjestama

Komedija Rat među nevjestama donosi priču o Liv (Kate Hudson) i Emmi (Anne Hathaway) koje su od djetinjstva sanjale o svojim vjenčanjima i zajedno ih planirale do samih detalja. U svojim 20-ima obje traže partnere s kojima žele provesti život. Unatoč sitnim razlikama u planiranju vjenčanja, obje sanjaju o izgovaranju sudbonosnog "da" u prestižnom Plaza hotelu u New Yorku. Nesrećom, administrativna greška dovodi do zakazivanja njihovih vjenčanja istog dana. Dok su nekada bile spremne žrtvovati se jedna za drugu, danas će utjecajna odvjetnica Liv i učiteljica Emma učiniti sve kako bi ostvarile svoje snove o vjenčanju. Rat među nevjestama donosi humorističan prikaz njihovih napora u planiranju i izvedbi vjenčanja te istražuje dinamiku njihovog dugogodišnjeg prijateljstva. Rat među nevjestama nudi gledateljima zabavan pogled na sve što može poći po zlu u pripremi za vjenčanje te izazove koje prijateljstvo mora preživjeti.

Sve zbog jednog dječaka

Film Sve zbog jednog dječaka prati dvanaestogodišnjeg Marcusa Brewera koji živi sa svojom kronično depresivnom majkom Fionom. Marcus je odlučan učiniti svoju majku sretnom, čak i ako to znači da će se izložiti ruganju i neprestanim zlostavljanjima od strane svojih vršnjaka. Njegovo ponašanje – pjevanje i razgovaranje sam sa sobom – samo ga čini još različitijim. U međuvremenu, tridesetosmogodišnji Will Freeman je nesposoban i sebičan muškarac koji je cijeli život živio od autorskih prava na pjesmu svog pokojnog oca. Will je uvjeren da su žene, a posebno samohrane majke, samo način da zadovolji svoje vlastite želje. I dok se upušta u romantične odnose s majkom Marcusa, Suzie, Marcus odlučuje infiltrirati Willov život, nadajući se da će njegov trud pomoći njegovoj majci i natjerati Willa da je zatraži. Kroz ovu neobičnu dinamiku, 'Sve zbog jednog dječaka' donosi priču o tome kako Marcus može naučiti Willa što znači biti odrasla osoba, dok Will, zauzvrat, postaje važan mentor Marcusu, pomažući mu da prebrodi svoje teške životne izazove.

Voleći Pabla

Film Voleći Pabla donosi uzbudljivu i opasnu priču o strastvenoj vezi između kolumbijske novinarke Virginije Vallejo i najpoznatijeg narkobossa na svijetu, Pabla Escobara. Smješten u rane 1980-e, 'Voleći Pabla' istražuje tamnu stranu ljubavi u sjeni kriminala, moći i korupcije. Kroz osobnu perspektivu Virginije, film 'Voleći Pabla' otkriva kako je izgledala unutarnja dinamika Escobarovog carstva, ali i kako je ta veza utjecala na njezin život i karijeru. Ova napeta biografska drama nudi jedinstven uvid u intimnu stranu čovjeka koji je držao cijeli svijet u strahu.

Spaliti nakon čitanja

Osbourne Cox, stručnjak za Balkan, napušta CIA-u zbog problema s alkoholizmom i započinje pisanje memoara. Njegova supruga traži razvod, a ljubavnik Harry, diplomata u State Departmentu, očekuje da napusti svoju ženu. U teretani u Georgetownu pada CD-ROM koji mijenja sve. Dva zaposlenika, Linda i Chad, odlučuju iskoristiti informacije na disku kako bi se obogatili. Nakon što Osbourne odbije njihovu ponudu, posjećuju rusku ambasadu, ali shvaćaju da im trebaju još više Osbourneovih tajni. U međuvremenu, Linda se upušta u vezu sa svojim nadređenim, a Harryjeva žena odlazi na turneju. Svi putevi vode do Osbourneove kuće. Film Spaliti nakon čitanja nudi komičnu i napetu priču kroz zbrke, intrige i neočekivane obrate, s karakterima koji će vas držati na ivici sjedala do samog kraja.