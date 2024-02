Želiš imati više energije i osjećati se sjajno? Usvoji ove tri jednostavne navike

Svi dobro znamo da su kvalitetan san, zdrava prehrana, fizička aktivnost i održavanje aktivnog društvenog života navike koje doprinose sreći, ali i dobrom zdravlju. Uz to, pozitivno utječu na produktivnost i razinu energije.

Iako mnogi to razumiju u teoriji, problem se javlja kada je potrebno slijediti i stvarno uključiti takva ponašanja u svoje dnevne rutine. No, kako piše Vogue, postoje određene zdrave navike koje mogu doprinijeti našem zdravlju, a svatko ih može uključiti u svoju rutinu. Riječ je o jednostavnim praksama koje je lako uklopiti u svakodnevni život.

Želiš li popraviti svoje raspoloženje, biti sretnija i imati više energije, ovo su navike koje bi trebala usvojiti:

Postavi alarme – i to ne samo za buđenje ujutro

Korištenje tradicionalne budilice umjesto one na mobitelu jednostavna je tajna za bolji noćni san jer budilica samo pokazuje vrijeme, za razliku od mobitela koji nas može ometati na više načina. Ipak, prema mišljenju psihologinje Amagoije Eizaguirre, alarmi na mobitelu mogu biti korisni u barem dvije situacije. Prva je ako ih koristimo kako bismo ograničili vrijeme provedeno na mobitelu.

"U prosjeku provedemo četiri sata dnevno gledajući u mobitele, a onda se žalimo kako nemamo dovoljno vremena da se vidimo s prijateljima, odmorimo ili obavimo određene poslove. Zato si postavljam alarme koji me upozoravaju kada predugo gledam u telefeon i podsjećaju me kada je vrijeme da ga odložim", kaže Eizaguirre.

Foto: Pexels

Svi mi volimo skrolati društvenim mrežama ili biti na određenim platformama zbog užitka, no to skrolanje ne bi trebalo trajati dulje od 10-ak minuta, smatra ona. Alarmi nam mogu pomoći i da besmisleno skrolanje pretvorimo u svjesnu praksu.

Eizaguirre također preporučuje korištenje alarma na mobitelu kako bismo se podsjetili kada je vrijeme za spavanje. Odlazak u krevet i ustajanje u isto vrijeme svaki dan pridonosi boljem snu, a alarm će nam pomoći da se pridržavamo tog rasporeda.

Odvoji vrijeme za ljude koji ti obogaćuju život

Ljudi su društvena bića i dokazano je da održavanje bliskih odnosa s drugima pozitivno utječe na naše mentalno zdravlje, a pridonosi i dugovječnosti. Svatko u životu ima ljude koji mu podižu raspoloženje, kao i one koji mu crpe energiju. Važno je razlikovati takve pojedince i zatim uložiti trud u to da što više vremena provodimo s pozitivnim ljudima, čak i ako je to samo brzinska kava, kratka šetnja ili pak telefonski poziv. Nije potrebno odvojiti cijelo poslijepodne - iako bi to bilo idealno i odlično ako nam raspored to dopušta, ističe Eizaguirre.

Svi živimo brzim tempom i stalno smo zauzeti, no ono vrijeme koje bismo inače proveli na telefonima možemo iskoristiti za povezivanje s ljudima koje volimo. Što se tiče one druge skupine ljudi, koji nam oduzimaju energiju, od njih bismo se trebali zaštititi.

Foto: Pexels

"U redu je takve osobe isključiti ili ih čak blokirati na društvenim mrežama. Neće biti kraj svijeta." Ezaguirre također savjetuje da budemo realistični kada su u pitanju naši vlastiti rasporedi i upozorava da ne pretjerujemo:

"Nemojmo se prisiljavati da radimo stvari koje su jednostavno previše. Na početku dana provjerite svoj dnevni red i prekrižite ili odgodite zadatke ovisno o tome koliko energije imate", predlaže. "Ono što ja radim je numeriranje zadataka prema njihovoj važnosti. Ako ne stignem dovršiti one na dnu svog popisa, prebacim ih na sljedeći dan bez ikakve drame ili osjećaja krivnje. Znam da ću prije ili kasnije sve stići."

Kreiraj vlastitu rutinu vježbanja

Nekim ljudima ne odgovara odlazak u teretanu ili naporni treninzi, no fizička aktivnost ključna je za održavanje dobrog zdravlja. Uz to, vježbanje nam pomaže da se osjećamo bolje i da imamo više energije.

Eizaguirre kaže da “moramo težiti aktivnijem životu i povezivanju s prirodom. To nam omogućuje da se ponovno povežemo s onim što jesmo, da budemo kreativniji i istovremeno poboljšavamo svoje blagostanje."

Foto: Pexels

S obzirom na to da je ponekad teško ugurati redovito vježbanje u svoj raspored, Eizaguirre predlaže da tijekom radnog vremena uzmemo kratke stanke radi odlaska na svjež zrak: "Kada ste u prilici, otiđite u obližnji park kako biste resetirali energiju i osjećali se bolje."

Hodanje do posla umjesto korištenja javnog prijevoza ili pak kratke šetnje za vrijeme pauze također su korisne aktivnosti koje će zasigurno pozitivno utjecati na naše raspoloženje i omogućiti nam da se osjećamo svježije, zaključuje.

POGLEDAJ VIDEO: KAKO BITI SRETAN?