Problem s kojim se bori cijeli svijet, pogađa i Hrvatsku

Edukacija je ključ – pridružite se treninzima koje je do sada pohađalo više od 1.000 polaznika

Prije nekoliko mjeseci, jedna objava u lokalnoj Facebook grupi potaknula je grad Međimurske županije da se ozbiljno zamisli nad temom uznemiravanja na javnim mjestima, njegovim posljedicama i razmjerima. Njihova sugrađanka odlučila je podijeliti svoje zastrašujuće iskustvo i na taj način upozoriti ne samo djevojke i žene, već i njihove sinove, braću, supružnike i očeve. Nasilnik ju je fizički i seksualno napao usred ulice, što ju je potaknulo da javno progovori, objasni vlastitu reakciju i potrebu za daljnjim djelovanjem.

Da, i Hrvatska se, poput Europe i svijeta, već dugo suočava s ovim problemom. Mehanizmi mogu biti različiti, ali cilj je uvijek isti – zaustaviti uznemiravanje i pružiti podršku žrtvama.

U Flandriji su, primjerice, pokušali smanjiti prijetnje na ulicama kroz priručnike za sigurne javne prostore, preporuke za pametnu javnu rasvjetu, postavljanje „korektnih klupa“ duž pješačkih zona te osiguranje sigurnih prostora tijekom javnih događanja. S druge strane, u Rotterdamu je pokrenut tajni program nadzora – povećan je broj policajaca u civilu koji na licu mjesta hapse počinitelje, nakon čega im se izriču kazne. Žrtve nasilja u javnom prostoru tamo imaju mogućnost prijaviti incidente putem aplikacije.

Promo

I u Hrvatskoj su građani imali priliku koristiti sličnu aplikaciju – Safecity – koja anonimno prikuplja podatke o slučajevima uličnog uznemiravanja i drugim oblicima nasilja nad ženama. Na taj su se način dijelile informacije o nesigurnim lokacijama i doprinosilo povećanju sigurnosti u javnom prostoru. Pomoću interaktivne karte korisnici su mogli identificirati i izbjegavati rizična područja.

Promo

Promo

No, put prema zdravijem društvu i sustavnom rješavanju uličnog uznemiravanja ne smijemo prepuštati samo institucijama – na tom putu svi moramo aktivno sudjelovati. Potrebno je da ustanemo protiv nasilnika i protiv svega što se čini. Ako očekujemo promjenu u društvu, vrijeme je da počnemo mijenjati sebe. Nikada ne smijemo zaboraviti da postoje načini da sami doprinesemo boljitku i da svojim djelovanjem mijenjamo i individualnu i kolektivnu svijest, ali i reakciju cijelog društva.

Upravo zato, L'Oréal Paris provodi globalnu kampanju STAND UP, nastalu u partnerstvu s nevladinom organizacijom Right To Be. U središtu kampanje nalazi se metoda 5D – skup konkretnih alata odobrenih od strane stručnjaka, koji pomažu svjedocima da prepoznaju i reagiraju na uznemiravanje. Na digitalni trening u trajanju od 10 minuta može se prijaviti bilo tko, besplatno. U Hrvatskoj je već više od 1.000 osoba prošlo ovakvu edukaciju, u suradnji s zakladom Solidarna, a poruka je jasna – što više ljudi educiramo, više žena ćemo zaštititi. Ako 1.000 educiranih osoba nauči još 1.000 drugih kako reagirati, stvorit ćemo val promjene koji se širi poput koncentričnih krugova. Tom metodom možemo dodatno osnažiti društvo u borbi protiv uličnog uznemiravanja i podsjetiti svakoga kako se treba suprotstaviti onima koji ugrožavaju tuđe dostojanstvo.

Promo

O važnosti ove teme progovorila je i glazbenica i voditeljica Ida Prester, čija je objava pokrenula lavinu reakcija i potaknula žene da podijele vlastita bolna i iskrena iskustva – često po prvi put. Njezina priča seže u vrijeme kada je imala svega 15 godina, no i danas jasno pamti situaciju iz tramvaja koja joj se duboko urezala u pamćenje.

Međunarodno istraživanje koje je L'Oréal Paris proveo s agencijom Ipsos pokazalo je da je 80% žena doživjelo seksualno uznemiravanje u javnom prostoru. Za 69% njih, takva iskustva imaju dugotrajan negativan utjecaj, a 87% žena svakodnevno prilagođava svoje ponašanje kako bi se osjećale sigurno i zaštitile. Posebno zabrinjava podatak da je 76% ljudi barem jednom svjedočilo uznemiravanju, ali većina njih nije reagirala – zbog straha, nesigurnosti ili efekta promatrača.

Ponekad nas upravo priče poznatih i utjecajnih osoba podsjete da se to može dogoditi svakome – i da nitko nije zaštićen ni godinama, ni obrazovanjem, ni izgledom. Jedan zaključak, međutim, mora vrijediti uvijek – uznemiravanje u javnom prostoru nikada nije naša krivnja.

Promo

Iz dana u dan postaje sve jasnije koliko promjene i društveni pomaci utječu na pojedinca, zajednicu i cijeli sustav. Predugo smo o nekim stvarima šutjeli, skretali pogled, pravili se da ne čujemo, ne vidimo, ne osjećamo. No novo doba je doba hrabrosti, solidarnosti i zajedništva.

Vrijeme je da se i ti uključiš u pokret STAND UP. Prijavi se na besplatan digitalni trening od 10 minuta ili sudjeluj u edukaciji uživo s trenerima organizacije Right To Be. Nauči kako pomoći sebi ili drugima – jer tvoje znanje i tvoj glas mogu nekome promijeniti život.

Vrijediš. Nisi sama. Vrijeme je da ustanemo – zajedno.