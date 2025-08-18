Ove jeseni 'Ljubav je na selu' ponovno će spajati parove diljem Lijepe Naše

Fun
Žena.hr
18. kolovoza 2025.
Dobro uigrana ekipa RTL-ova showa ovih dana ima pune ruke posla jer ljubav će se opet tražiti na imanjima diljem Hrvatske. Nova sezona omiljene 'Ljubav je na selu' naveliko se snima, a gledatelji će nove ljubavne priče moći pratiti već ove jeseni na RTL-u!

Nakon što su se u svibnju novi farmeri predstavili gledateljima i zamolili dame željne ljubavi i pažnje da im napišu pisma, oni najsretniji, s najvećim brojem pristiglih ljubavnih poruka, konačno su dobili priliku upoznati ih, a zatim i povesti na svoje imanje!

Još jednoj novoj sezoni omiljenog showa i uvijek dinamičnim danima na setu jako se raduje i voditeljica Anita Martinović koja ih je već sve upoznala te svjedočila njihovim prvim susretima.

„Svaka nova sezona donosi svoju posebnu energiju, a ja se uvijek veselim upoznati nove farmere i biti dio njihovih emotivnih priča. Nekako i sama s njima proživljavam sve te uspone, padove i iznenađenja, pa svake sezone imam osjećaj kao da ulazim u jedno sasvim novo putovanje. Apsolutno sam spremna!“ ističe Anita, „Na setu mi najviše u sjećanju uvijek ostaju trenuci kada farmeri i kandidatkinje spontano pokažu emocije – bilo kroz smijeh, bilo kroz suze. A pogotovo kada se nekima dogodi klik na prvu. To su iskrene reakcije koje nas sve dirnu. Toga je bilo i ovaj put!“

Gledatelji su već u epizodi predstavljanja mogli vidjeti kako su novi farmeri prilično šaroliki – jedni vrlo samouvjereni i sigurni, a drugi jako sramežljivi. A je li se to preokrenulo kad su na set stigle dame?

„Zanimljivo je koliko se kod nekih dinamika brzo promijeni. Neki koji su bili na početku sramežljivi - sada su se otvorili, a neki od samouvjerenih farmera su ipak pokazali i svoju ranjiviju stranu. To je čar emisije – nikad ne znaš kako će se netko ponašati kada prorade emocije“, ističe Anita.

A nove kandidatkinje stigle su iz svih kuteva Hrvatske, ali i inozemstva kako bi se predstavile i dale farmerima do znanja da ih itekako žele bolje upoznati te da su njihove namjere iskrene.

„Vrlo su zanimljive i drugačije – od onih koje su došle otvorena srca i zaista spremne za ozbiljnu ljubav, do onih koje vole šarmirati i biti u centru pažnje. Mislim da će gledatelji imati priliku vidjeti cijelu paletu karaktera i emocija. Bit će tu svakakvih iznenađenja! Često me i samu zateknu poneke žene koje na prvu djeluju samozatajno, a onda pokažu dosta burne i strastvene reakcije“, otkriva voditeljica.

Prvi susreti farmera i njihovih dama i ovaj put odvili su se na uvijek škakljivim, ali i zabavnim spojevima. I dok neki nisu mogli sakriti nesigurnost i nespretnost, onima kojima je „suđeno“ to je bio i prvi izvor ljubavnih iskrica i novih emocija.

„Prvi spojevi su bili jako zabavni! Osim što se farmeri i kandidatkinje vide prvi put, dodajte na to još činjenicu da vas na spoju gleda i nekoliko ljudi i kamera i onda imate potpunu sliku. Nije baš jednostavno odmah se opustiti i prepustiti. Ali da, već na početku se dalo naslutiti da među nekima postoji posebna kemija... Iskrice itekako postoje – neki su se već ozbiljno zainteresirali jedno za drugo, a onda to automatski izaziva i dozu ljubomore kod drugih kandidatkinja. To donosi dodatnu napetost, ali i pokazuje da su emocije stvarne“, tajnovito poručuje Anita.

Novu sezonu 'Ljubav je na selu' ne propustite ove jeseni na RTL-u!

