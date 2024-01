Kako biti najbolja verzija sebe u 40-ima? Male navike koje puno znače

Kaže se da su četrdesete nove dvadesete. I uistinu, ako malo bolje promislimo, danas su žene u 40-ima u svojim najboljim godinama. I dok su se u prošlosti žene u toj dobi smatrale već 'starima', danas u ovom periodu života možemo istinski uživati.

Naime, većina žena u 40-ima već iza sebe ima mnoštvo ostvarenih ciljeva, bilo da je riječ o poslu ili privatnom životu. To je period u kojem napokon znamo svoju svrhu, pronašle smo ispunjenje te se možemo prepustiti uživanju u svim onim lijepim stvarima. Ipak, to podrazumijeva i brigu o sebi i svom zdravlju.

Mnoge žene, često, fokusirane na brigu o svima ostalima zanemaruju sebe, a to se onda loše odražava na njihovo mentalno i fizičko zdravlje. Ako ti ovo zvuči poznato, nemoj zaboraviti dati prioritet sebi jer najprije se moraš pobrinuti za sebe da bi mogla brinuti o drugima.

Foto: Unsplash

U 40-ima se žene susreću s brojnim životnim promjenama, stresom, novim obiteljskim ulogama, a uz sve to moraju 'žonglirati' između poslovnih i privatnih obaveza. Metabolizam se usporava pa može doći i do debljanja, a uz to moramo se pripremiti i za menopauzu i hormonske promjene koje nas čekaju.

Sa svim tim promjenama koje se događaju, važnije je nego ikada brinuti o sebi – o svom tijelu, umu i duhu. U nastavku doznaj kako:

Jedi kvalitetno i budi fizički aktivna

Zdrava prehrana i redovita tjelovježba ključni su faktori za održavanje dobrog zdravlja, bez obzira na dob. Iako svi to znamo, često je izazovno provesti te ciljeve u praksi. Ako si ušla u 40-te, obrati pažnju na svoju prehranu i nastoj biti što više fizički aktivna. Naime, kako starimo, naš se metabolizam usporava i postajemo sklonije debljanju. Želiš li ostati u dobroj formi, ovo je idealan period za usvajanje zdravih navika koje će ti dobro služiti u desetljećima koja su pred tobom.

Foto: Pexels

Pripazi na zdravlje kostiju

Važan dio prehrane u 40-ima trebao bi biti i unos dovoljnih količina vitamina D. Ovaj nutrijent ima važnu ulogu za zdravlje kostiju stoga se pobrini da ga unosiš dovoljno. Kako starimo, mineralna gustoća kostiju opada, a vrlo je važno održati kosti jakima prije nego nastupi menopauza. Ako pušiš, razmisli o tome da se riješiš te nezdrave navike jer pušači imaju veći rizik od osteoporoze i ranije prolaze kroz menopauzu.

Pripremi se za menopauzu

Prosječna dob ulaska u menopauzu je 51 godina, no neke žene mogu iskusiti promjene vezane uz menopauzu i prije toga. Uz to, menopauza se ne događa preko noći. Žensko tijelo godinama se priprema za tu fazu, a tijekom perimenopauzalne faze mogu se pojaviti različiti simptomi, kao što su:

naleti vrućine ili znojenje noću

smanjen libido

suhoća rodnice

promjene u menstrualnom ciklusu, itd.

Žene koje vode zdrav način života lakše se nose s promjenama koje menopauza donosi, a pomoći mogu i druge opcije poput hormonskih terapija. Razgovaraj sa svojim liječnikom o opcijama koje su ti dostupne.

Foto: Pexels

Obrati pažnju na svoje zdravlje općenito

U 40-ima je jako važno brinuti o svom zdravlju, a to podrazumijeva i redovit odlazak kod ginekologa, pregled dojki barem jednom godišnje, mamografiju, redovitu kontrolu krvne slike, zdravu prehranu i redovitu tjelovježbu. Briga o mentalnom zdravlju također je vrlo važna. Ako si suočena s velikom količinom stresa ili patiš od tjeskobe ili depresije, svakako se o tome posavjetuj s liječnikom.

