U 'Život na vagi' stižu i zaštitarka Snežana i popularni gamer GALLASANDALLA!

18. kolovoza 2025.
U devetoj sezoni 'Života na vagi' sudjelovat će i dvoje Zagrepčana - zaštitarka Snežana i popularni gamer GALLASANDALLA!

IVAN AKA GALLASANDALLA, 25, ZAGREB

Popularni balkanski gamer GallaSandalla stiže u 'Život na vagi'!

Zagrepčanin Ivan, poznat kao GallaSandalla, ima oko pola milijuna pratitelja na raznim društvenim mrežama te svojom kreativnošću neprestano privlači publiku. Živi ono što voli, a poslom influencera i kreatora sadržaja na društvenim mrežama uspješno spaja maštovitost i poduzetnički duh. „Moj bijeg od stvarnosti je igranje kompjutorskih igara i smišljanje novih ideja za kampanje. To je moj način punjenja baterija“, otkriva 25-godišnjak kojeg obožavaju najmlađi.

Opisuje se kao poduzetnik i vizionar, ali i kao iskrena, velikodušna i pouzdana osoba. Ivanov glavni motiv je pokazati sebi i drugima kako je zdravlje prioritet te da je sposoban napraviti velike promjene. Priznaje da višak kilograma vidi više kao izazov nego kao prepreku i smatra da je upravo sada pravi trenutak za novi početak.

Iako je bio meta uvreda zbog težine, njegovo samopouzdanje ostalo je netaknuto. Ivan pritom naglašava da ga to nikad nije pretjerano diralo. Ipak, zabrinjava ga zdravlje i boji se prerane smrti. Zato se prijavio u 'Život na vagi' s jasnom namjerom da stavljajući brigu o tijelu na prvo mjesto - svoj život preokrene nabolje.

Kad bi nešto mijenjao, to bi bio izgled - ne zbog taštine, nego zbog zdravlja. Vidi sebe kao ustrajnu osobu koja može i hoće napraviti preokret u svome životu, a za pet godina zamišlja sebe vitkijeg, s pet puta više pratitelja i barem stotinu novih uspješnih projekata. Za njega 'Život na vagi' nije samo put mršavljenja - to je nova razina igre, a cilj mu je izaći kao pobjednik.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte ove jeseni na RTL-u i platformi Voyo.

SNEŽANA, 46, ZAGREB

Snežana je zaštitnica po prirodi i pozivu

Snežana iz Zagreba po prirodi je odlučna, topla i zaštitnički nastrojena - osobina koja se odražava i u njezinu poslu zaštitarke. „Volim posao koji radim, u njemu sam pronašla sebe. A s obitelji volim raditi apsolutno sve - kod nas je atmosfera topla, ponekad i komična, baš prava obiteljska”, kaže.

Priznaje da ju je u prošlosti boljelo kad bi čula uvrede zbog kilograma, no danas joj takve riječi ne mogu naštetiti. „Kad posložiš kockice u glavi, svjestan si svog izgleda i ništa te više ne može povrijediti“, objašnjava 46-godišnjakinja. Ipak kaže da joj višak kilograma otežava život - ne može roniti, dugo hodati, trčati ni plesati, a najviše se srami skinuti u kupaći kostim. Zabrinuta je zbog svog zdravlja i često si postavlja pitanje - zašto sam si to dozvolila? Zato je i odlučila da je pravo vrijeme za 'Život na vagi' jer, kako kaže, organizam joj vapi za pomoći.

Kaže da su njezini junaci svi oni koji priznaju da imaju problem i ne boje se tražiti pomoć, a od sportaša istinski se divi Kostelićima i braći Sinković. Ne skriva da je ljuta što se dovela u sadašnju situaciju - ali spremna je mijenjati se! Odlučna je da se u budućnosti bavi humanitarnim radom, da i dalje radi posao koji voli te uživa u svemu što joj sada kilogrami uskraćuju.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte ove jeseni na RTL-u i platformi Voyo.

život Na Vagi
U 'Život na vagi' stižu i zaštitarka Snežana i popularni gamer GALLASANDALLA!