Za par sati si tamo! Ovo su najbolje toplice u Sloveniji

Slovenija je prava oaza termalnih izvora i lječilišta, s više od 15 velikih termalnih kompleksa raspoređenih diljem zemlje. Bilo da tražiš destinaciju za opuštajuć vikend ili zabavu za cijelu obitelj, sa slovenskim termama nećeš pogriješiti. Blizu su Hrvatskoj, pa su zato idealne za vikend-putovanja ili duže odmore tijekom cijele godine. Zapamti samo da su toplice najposjećenije tijekom vikenda, tako da rezerviraj smještaj unaprijed.

Najljepše toplice u Sloveniji

Slovenija je poznata po brojnim termalnim i wellness oazama, a svaka od njih ima svoj jedinstveni šarm. Smještene u slikovitim krajolicima, okružene planinama, rijekama ili vinogradima, nude savršen bijeg od svakodnevice. Zimi pružaju poseban doživljaj topline dok vani pada snijeg, a ljeti su idealne za kombinaciju opuštanja i aktivnosti na otvorenom.

Terme 3000 - Moravske Toplice

Terme 3000 su jedan od najmodernijih kompleksa u Sloveniji, posebno poznat po svojim jedinstvenim vodenim atrakcijama. Njihova crna termalna voda privlači posjetitelje iz cijele Europe. U svojoj ponudi imaju i 30 unutarnjih i vanjskih bazena, a djecu i mlade će posebno razveseliti 22-metarski toranj s toboganima i jedinstveni Aqualoop tobogan s brzinom do 80 km/h.

Terme Dolenjske Toplice

Na jugoistočnom dijelu Slovenije blizu Novog Mesta smjestila se jedna od najstarijih toplica u Sloveniji. Terme Dolenjske Toplice poznate su po ljekovitim termalnim izvorima koji su cijenjeni još od rimskog doba i mirnoj atmosferi. Kombinacija povijesnog šarma i suvremenih wellness sadržaja idealna je za ljubitelje povijesti i opuštanja.

Thermana Laško

Thermana Laško smještena je u prekrasnom prirodnom okruženju uz rijeku Savinju. Njihova termalna voda poznata je po ljekovitim svojstvima još od rimskih vremena, stoga ne čudi kako su upravo wellness programi njihova jaka točka. Ovdje ćeš pronaći moderne wellness centre, različite vrste sauna terapeutske i termalne bazene kao i profesionalne masaže i tretmane.

Rimske Terme

Rimske terme su savršene za obitelji koje traže mirniji odmor s djecom, uz povijesnu atmosferu i wellness tretmane inspirirane rimskom tradicijom. Posebno su poznate po wellness centru Amalija, gdje posjetitelji mogu uživati u opuštajućim tretmanima i personaliziranim paketima njege. Također, Rimske terme nude posebno iskustvo u romantičnoj atmosferi rimskih termalnih kupelji, uz tradicionalne i moderne spa tretmane.

Terme Ptuj

Terme Ptuj dio su najstarijeg slovenskog grada i kombiniraju povijesno nasljeđe s modernim sadržajima. Kompleks je poznat po svojoj jedinstvenoj arhitekturi i vrhunskoj usluzi. Imaju najveći toboganskim sustavom u Sloveniji, 12 različitih bazena kao i olimpijskim bazenom.

Najbolje terme u Sloveniji za djecu

Planiranje obiteljskog odmora često je izazov, no odabir pravih toplica može pretvoriti svaki trenutak u nezaboravnu avanturu za djecu i roditelje. Najbolje toplice za djecu nude više od termalnih bazena – to su mjesta puna smijeha, igre i zabave, s toboganima, animacijskim programima i brojnim sadržajima prilagođenima najmlađima.

Terme Zreče

Ne znamo jesi li čula za njih, no ova zima pravi je trenutak za zaputiti se do skijališta Rogle. Kad si već ondje, šteta je ne opustiti se u termama koje se nalaze ispod, a nude ljekovitu termalnu vodu bogatu kalcijem i magnezijem. Unutarnji prostor ima terapijski i rekreacijski bazen, dječje brčkalište, ali i zimski vrt s osam vodenih ležaja i dvama masažnim bazenima. Opustiti se možeš u parnim i finskim saunama, a temperatura bazena kreće se od 27 °C do 35 °C.

Terme Radenci

Smještene u blizini poznate Radenske, ove terme nude sve što je potrebno za opuštanje i zabavu cijele obitelji. Djeca će uživati u bazenima s termalnom vodom i manjem toboganu, a tijekom ljeta tu su i radionice i sportske aktivnosti koje će ih zabaviti satima. Za roditelje, Terme Radenci nude wellness programe s prirodnim terapijama, idealne za potpuni odmor i opuštanje. Terme su također poznate po svojoj gastronomskoj ponudi, koja uključuje zdrave obroke koji prate filozofiju opuštanja i zdravog života.

Terme Čatež

Terme Čatež su najveći termalni kompleks u Sloveniji i pravi raj za obitelji na godišnjem. Nude više od 10.000 m² vodenih površina s brojnim atrakcijama. Uz vanjske i unutarnje bazene različitih temperatura, a i posebnim bazenima za najmlađe, terme Čatež nude i velik broj jacuzzija i masažnih bazena. Tu su i veliki tobogani i vodeni parkovi, a za klince i dječji "gusarski otok" s vodenim igralištima

Terme Banovci

Terme Banovci su idealna destinacija za obitelj, pogotovo ako imaš malu djecu. Tu ćeš pronaći pravi piratski raj s bazenima, vodenim toboganima i posebnim dječjim bazenom. Mališani mogu uživati u svim tim vodenim čarolijama, a odrasli mogu opuštati u mirnijim termalnim bazenima. Osim toga, tu su i zabavne radionice, igre s maskotama i još mnogo aktivnosti koje će djecu držati zauzetima, dok se roditelji mogu opuštati uz wellness tretmane.

Terme Olimia

Smještene u Podčetrtku, terme Olimia posebno su poznate po Family Wellness Termaliji, koji je prvi i najveći obiteljski wellness u Sloveniji. Imaju unutarnje bazene s termalnom vodom, dječje bazene s toboganima i razne igre koje su prilagođene najmlađima. Također organiziraju zimske radionice i animacije za djecu, pa je ovo sjajno mjesto za obitelji tijekom hladnijih mjeseci.

