Katarina i Ante stižu u 'Život na vagi'!

Katarina iz Splita i Ante iz Kaštel Sućurca spremni su za 'Život na vagi'

KATARINA, 45, SPLIT

Snaga pronađena u ljubavi prema kćeri

Katarina iz Splita opisuje sebe kao pravednu, veselu i otvorenu osobu iako priznaje da je s godinama postala pomalo lijena. „Prije nisam bila takva“, iskreno kaže. Iako se trudi zračiti vedrinom, kad je riječ o izgledu, nema milosti prema sebi. „Ništa ne volim na sebi“, priznaje i dodaje kako se najviše srami trenutaka kada se mora razodjenuti.

Višak kilograma joj uskraćuje sudjelovanje u aktivnostima s kćeri, izlaske u klubove i duge šetnje. Sanja o tome da stane u traperice, no ono što je plaši nije izgled, nego pomisao da bi njezina kći mogla odrastati bez majke. Upravo zato odlučila se prijaviti u 'Život na vagi', motiv joj je pružiti svom djetetu što kvalitetnije djetinjstvo. „Pravo je vrijeme jer vremena više nemam“, kaže 45-godišnja Kate.

Rtl

Priznaje da se ne voli gledati u ogledalo jer samo vidi - veliku katastrofu, ali unatoč svemu tome, u njoj postoji snaga i želja da se promijeni. Da napokon ostvari svoje želje i ode na klizanje, rafting, uživa Parizu na balkonu s čašom u ruci - mršavija, sretnija, proživljava svaki trenutak i ne propušta više nijednu priliku.

ANTE, 43, KAŠTEL SUĆURAC

Tata koji želi pokazati najbolju verziju sebe

Ante iz Kaštel Sućurca je čovjek vedrog osmijeha, društvenog duha i zvonkoga glasa koji kaže da je uvijek raspoložen za neku feštu i pjesmu. Ipak, iza te vedrine skriva se zabrinutost zbog viška kilograma pa priznaje kako je bio meta uvreda, ali ga najviše plaše bolest i rana smrt. Zbog kilaže ne može trčati, a planinarenje, bicikliranje, ronjenje i rafting zasad su neostvareni snovi.

Rtl

Njegova motivacija za prijavu u 'Život na vagi' bila je obitelj, naime, želi biti uzor svom sinu i pokazati mu da se loše navike mogu promijeniti. „Ne želim da se deblja kao tata“, iskren je 43-godišnjak. Inspiriraju ga dobri očevi koji svoju djecu odgajaju s ljubavlju i predanošću, a posebno bivši kandidat showa Josip Čapo, čiji mu je moto 'hodaj, pa hodaj' ostao urezan u pamćenje.

Kad se danas pogleda u ogledalo, vidi debelog čovjeka, ali i osobu koja zna što treba mijenjati. Za pet godina zamišlja sebe zdravijeg, mršavijeg i sretnijeg - spremnog na planine, bicikl i sve avanture sa sinom koje ga sigurno čekaju.

Rtl

