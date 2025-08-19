Horoskop za utorak: Djevice će biti sigurne u sebe, a rakovi šarmantni na poslu

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj utorak

Ovan

LJUBAV: Imate potrebu pričekati da se dojmovi slegnu. Na neki način ste u pravu. Ne treba ništa forsirati. POSAO: U poslu s mladim ili neiskusnim suradnicima bit ćete oprezni, ali i otvoreni da ih uputite kako djelovati. ZDRAVLJE&SAVJET: Strpljen, spašen.

Bik

LJUBAV: Premda će vas na trenutke vaša mašta navoditi na poneki nepredvidiv potez, u konačnici ćete igrati na sigurno. POSAO: Osjećate potrebu učvrstiti svoj položaj. Za to ćete koristiti druge ljude s kojim radite. Katkada ćete i manipulirati njima. ZDRAVLJE&SAVJET: Proanalizirajte sebe.

Blizanci

LJUBAV: Većinu vaših ljubavnih ideja partner će prihvatiti bez zadrške. Bit ćete sretni i spremni na nove pothvate. POSAO: Ne igrajte se vatrom jer to zaista nije potrebno. Trenutačno stojite dobro i samo nastavite raditi dalje. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u idejama.

Rak

LJUBAV: Danas se čini da se stvari ubrzavaju i kreću onim tokom kojim vi želite. To će vas ohrabriti i usrećiti. POSAO: Nadređeni će vam danas biti spremni izaći u susret. Zapravo, lako će nasjesti na vaš šarm. Popustit će vam. ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje.

Lav

LJUBAV: Odustat ćete od ozbiljnih tema i okrenuti se šalama. Tako ćete opustiti i sebe i osobu do koje vam je stalo. POSAO: Najradije biste poletjeli u neki novi svijet, ali radi se samo o vašim idejama. One su dobre, ali ostvarenje ide postepeno. ZDRAVLJE&SAVJET: Koristite intuiciju.

Djevica

LJUBAV: Nećete odustati od društva. Vaši prijatelji danas će vam biti jednako važni kao i voljena osoba. POSAO: Dominantan stav i bahatost nikad nisu, niti ne mogu donijeti dugoročno dobre rezultate. Imajte to na pameti. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete sigurni u sebe.

Vaga

LJUBAV: Vjerojatno će uslijediti iznenađenje od strane vaše najdraže osobe. Neki bi mogli biti šokirani, no ne brinite. Veza vam je u redu. POSAO: Više ćete postići svojim ljubaznim stavom nego prezentacijom vlastitog znanja. I ono je bitno, ali danas ne toliko. ZDRAVLJE&SAVJET: Sve je moguće i otvoreno.

Škorpion

LJUBAV: Ne trebate u svakom trenutku dokazivati da volite. Dovoljno je jednom. Ostalo se gradi na povjerenju. POSAO: Bit ćete skloni djelovati iz sjene. Neki će pak iz prikrajka promatrati kolege čekajući povoljniji trenutak da se iskažu. ZDRAVLJE&SAVJET: Nema potrebe za žurbom.

Strijelac

LJUBAV: Pred vama je još jedan bogat i ugodan društveno-ljubavni dan. Ako još tražite srodnu dušu, svakako izađite van. POSAO: Prihvatite ono što vam nude jer je to relativno lako i ostavlja vam dovoljno vremena za vaše originalnosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Imate više nego što mislite.

Jarac

LJUBAV: I danas je vrlo konstruktivan dan za ljubav. Možete postići mnogo. Ako ste sami, izađite van među ljude. POSAO: Na dnevni red dolaze specifična znanja i talenti koji su rijetki. U tom području vi ćete se iskazati više nego drugi. ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje.

Vodenjak

LJUBAV: Ljudi oko vas stalno će vas nadahnjivati na nove ideje društvenosti. Predložit ćete zanimljiv način zabave. POSAO: Ne budite netrpeljivi prema svakodnevnim zadacima koliko god vam se činili dosadnim. Oni vas hrane. ZDRAVLJE&SAVJET: Veselit ćete se.

Ribe

LJUBAV: Uz veselicu i šale vi ćete uspjeti nadvladati većinu svojih ljubavnih briga. Tako će biti danas. POSAO: Vaši šefovi danas bi mogli pokazati određenu dozu agresivnosti koja vama osobno neće nikako leći. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite otvoreni.

