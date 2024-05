Kamo za vikend? 9 sjajnih mjesta za izlet u okolici Zagreba

Dolaskom lijepog vremena razmišljamo gdje otići na izlet. Živiš li blizu Zagreba, sigurno te zanima koje su sjajne destinacije u okolici glavnog grada. Puno je izletišta u prirodi udaljeno sat-sat i pol vožnje od Zagreba, a početak svibnja pravo je vrijeme za istraživanje lokaliteta. Od prekrasnih gorja, dvoraca, šuma i rijeka, teško je uopće odlučiti gdje prvo otići. Zato smo mi tu da ti pomognemo - izdvojile smo mjesta koja su od Zagreba udaljena najviše sat i pol vožnje, a koja su idealna za vikend izlet u prirodi.

Sve su ove destinacije kao stvorene za jednodnevne izlete s djecom. Medvednica i Žumberak, Trakošćan, Rastoke i Kamačnik – neke su od izletišta koje treba posjetiti. Svi će ondje pronaći nešto za sebe, napuniti baterije, prošetati, ali i ukusno pojesti.

Kamo na izlet u okolici Zagreba?

Nadomak Zagreba nalazi se toliko izletišta koje bi bilo šteta propustiti. Sunčani dan provedi na jednodnevnom izletu u prirodi. Evo ideja!

Žumberak i Samoborsko gorje

Žumberak je popularna destinacija za jednodnevni izlet. Smjestio se zapadno od Zagreba, otprilike pola sata od Samobora. Ovaj prekrasan park prirode područje je kao stvoreno za jednodnevni izlet u prirodu, s prijateljima ili s djecom. S preko 342 kvadratnih kilometara ima puno toga za ponuditi. Slani Dol, Japetić, Plešivica, Cernik i Sošice samo su neka mjesta koja možeš posjetiti, a bilo da se odlučiš na hodanje, planinarenje ili bicikliranje, imat ćeš puno toga za vidjeti.

Bio park Divlje Vode

Bio park Divlje Vode mogao bi odu[eviti odrasle, ali i djecu. Dio je PP Žumberak – Samoborsko gorje, a nalazi se u dolini potoka Bregana. Divlje vode biser su u prirodi, a ondje možete uživati u različitim sadržajima - od restorana i šetališta uz ribnjak, tu je i zoološki vrt te igralište za djecu.

Stari grad Samobor

Stari grad Samobor još je jedna sjajna lokacija za jednodnevni izlet u okolici Zagreba. smjestio se otprilike pola sata od Zagreba i odlična je ideja za bijeg iz grada jer ima puno toga za ponuditi. Od šetnje gradom i nezaobilaznih samoborskih kremšnita, tu je i šetnja do Starog grada koji se smjestio na brdu iznad Samobora. Izgrađen je u 13. stoljeću, a iako su danas ostale samo ruševine, ove oduševljavaju baš svakog posjetitelja. Nakon posjeta Starom gradu možeš se uputiti stazom koja vodi od crkve sv. Anastazije kroz ulicu Svete Ane, a možeš posjetiti i obližnji vidikovac Tepec, s kojeg se pruža pogled na Zagreb, Medvednicu, cijeli Samobor i Samoborsko gorje.

Trakošćan

Rijetko tko nije čuo za Trakošćan, jedan od najljepših dvoraca Hrvatske. I dalje se očekuje trenutak u kojemu će jezero kod dvorca zasjati u novom ruhu, no i dalje Trakošćan ima poseban šarm. Smješten je u Hrvatskom zagorju, 23 kilometara sjeveroistočno od Krapine, a 40 kilometara jugozapadno od Varaždina, a s oko 40.000 posjetitelja godišnje jedan je od najposjećenijih hrvatskih dvoraca. Osim dvorca, ovdje možeš vidjeti prekrasan perivoj i prošetati se kroz park-šumu, a ovo je mjesto idealno za vikend izlet i bijeg iz grada s prijateljima i djecom.

Kamačnik

Bajkoviti kanjon Kamačnik smješten je kod Vrbovskog, stotinjak kilometara od Zagreba. Prekrasan šumski put i priroda ono je što šetnicu do izvora Kamačnik čini posebnom, a nakon sat vremena laganog hoda stiže se do izvora Kamačnik, jednog od pet najdubljih u Europi. Izlet do kanjona Kamačnik idealan je za cijelu obitelj koja želi provesti vikend u prirodi i na tren pobjeći od stvarnosti.

Kalnik

Voliš li planinarenje, nemoj zaobići Kalnik, popularnu planinarsku destinaciju otprilike 80 kilometara od Zagreba. Osim prekrasnih šuma i staza, na Kalniku možeš vidjeti i ostatke dviju starih gradina, a možeš se okrijepiti i u planinarskom domu. Kalnik nudi brojne opcije i staze kada je u pitanju planinarenje, pa će se tako naći za svakoga ponešto - iskusni planinari željni avanture mogu odabrati stazu Sedam zuba, a oni s manje iskustva mogu se odlučiti za kružnu kalničku stazu. Ne brini, ima staza koje su adekvatne za djecu i na kojima možeš šetati u šumskoj tišini. A planinarski dom baš ima lijep pogled.

Medvednica i Sljeme

Tražiš li destinaciju za brzinski jednodnevni izlet, zapravo ga imaš nadohvat ruke. Medvednica je idealno odredište za aktivan odmor i opuštanje i kao takva savršena je za vikend izlet. S više od milijun posjetitelja godišnje najposjećenija je hrvatska planina s bogatom ponudom sadržaja, planinarskih staza i pješačkih tura te biciklističkih staza. Tu je i nekoliko planinarskih domova, rudnik Zrinski, špilja Veternica, ali i nezaobilazni stari grad Medvedgrad. A pri posjetu Medvednici nikako nemoj zaboraviti na Sljeme, najviši vrh s čijeg se vidikovca pruža fantastičan pogled.

Rastoke

Za kraj našeg popisa izletišta u okolici Zagreba, izdvajamo Rastoke, jedno od najslikovitijih mjesta u Hrvatskoj. Udaljene oko 30 kilometara od Plitvičkih jezera, pa su idealno mjesto za posjetiti usput, ili pak za cjelodnevni izlet. Od Zagreba su udaljene oko sat i pol vremena, a divni slapovi Rastoka zaista su vrijedni posjeta. Ovdje smo otkrile kakve veze vile imaju s Rastokama i u čemu ćeš najviše uživati.