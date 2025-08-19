Muškarac sa špice pokazao da muška moda u Zagrebu nije dosadna

Korištenjem detalja pojačao je dojam cijelog outfita - srebrna ogrlica, clutch Louis Vuitton torbica te crni Gucci remen koji naglašava siluetu

Na špici često viđamo originalne i kreativne modne kombinacije, a posebno nas iznenade nesvakidašnji i neobični stajlinzi. Upravo je takav stajling imao mladić koji nije mogao proći nezapaženo.

Muška moda često se oslanja na klasiku, a muškarci nisu skloni pretjeranom eksperimentiranju. Ovaj gospodin dokaz je da muška moda ne mora biti dosadna. Pojavio se u crnoj, sivoj i bijeloj kombinaciji boja.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Odlučio se na klasičnu bijelu T-shirt majicu koju je kombinirao s kratkim crnim kožnim prslukom bez rukava koji je opušteno svezao oko struka tankom vrpcom. Kontrast je postigao bijelim kratkim hlačama visokog struka, a tamnoplave gležnjače od brušene kože koje su stvorile neočekivan efekt.

Korištenjem detalja pojačao je dojam cijelog outfita, srebrna ogrlica, clutch Louis Vuitton torbica te crni Gucci remen koji naglašava siluetu. Trendi sunčane naočale s lagano ljubičastim staklima.

Sportsko-ležerna kombinacija definitivno je izlazak iz zone komfora.