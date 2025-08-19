Još jedna hrvatska glumica zasjala u Sarajevu, a četvrta večer bila je u znaku elegancije

Sarajevo je i ove godine epicentar filmskih zbivanja zahvaljujući Sarajevo Film Festivalu – jednom od najvažnijih filmskih festivala u jugoistočnoj Europi. Ovogodišnje izdanje održava se od 15. do 22. kolovoza i, kao i uvijek, okuplja renomirane redatelje, glumce i ljubitelje filma. Festival je započeo svečanom premijerom bosanskohercegovačkog filma Paviljon u režiji Dine Mustafića.

Četvrta festivalska večer donijela je raskošan filmski i modni program, a crveni tepih ponovno je zasjao u punom sjaju. Među brojnim zvijezdama posebno se istaknula hrvatska glumica Daria Lorenci Flatz, koja je svojim elegantnim izdanjem privukla poglede i oduševila publiku.

Uz projekcije nagrađivanih filmova i bogat festivalski sadržaj, večer su obilježile i modne kombinacije poznatih dama koje su crveni tepih pretvorile u pravu modnu pistu. U nastavku pogledajte galeriju najljepših izdanja s četvrte večeri Sarajevo Film Festivala.