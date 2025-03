Petra Meštrić za Žena.hr: Mitovi i istine o kontracepciji

Kontracepcija je važna tema za mnoge žene, a informacije o različitim metodama i njihovim prednostima i manama mogu pomoći u donošenju informirane odluke. Nažalost, mnogi mitovi i zablude o kontracepciji mogu otežati odabir prave metode. Svaka žena, bilo da je u fazi planiranja obitelji, bilo da želi samo zaštitu od neplanirane trudnoće, suočava se s pitanjem: koja metoda kontracepcije je najbolja za mene?

Iako je na tržištu dostupno mnogo različitih opcija, mitovi i nesporazumi o kontracepciji često mogu učiniti izbor još težim. Ponekad čujemo savjete od prijateljica, obitelji, pa čak i na društvenim mrežama, ali koji su od tih savjeta istiniti, a koji su samo mitovi? Iako nam je tehnologija donijela mnogo napredaka u ovom području, s toliko izbora, lako je osjećati se zbunjeno ili nesigurno. Od pilula do kondoma, od IUD-a do prirodnih metoda – svaka opcija ima svoje prednosti, ali i izazove. Nažalost, mnogi od tih izazova proizlaze iz pogrešnih informacija koje su duboko ukorijenjene u društvu. No, razumijevanje točnih činjenica o kontracepciji može biti ključ za donošenje informirane i odgovorne odluke.

Pojam kontracepcije označava sve metode koje sprječavaju trudnoću. Dijelimo ih na prirodne, mehaničke, kemijske, hormonske, intrauterine i trajnu kontracepciju. Prirodne metode su najnezahvalnije.

Temelje se na praćenju plodnosti žene kako bi se odredilo kada je najplodniji period u menstrualnom ciklusu, a tijekom tog vremena izbjegava se seksualni odnos. Ove metode se oslanjaju na prirodne znakove plodnosti, poput temperature tijela, promjena u cervikalnoj sluzi i ritma menstruacije. Iako se smatraju "prirodnim" jer ne koriste dodatke, ove metode zahtijevaju visoku razinu discipline i praćenja, a njihova učinkovitost može značajno varirati ovisno o pravilnosti i dosljednosti primjene. One dolaze s određenim izazovima i rizicima.

Vrste prirodnih metoda kontracepcije

1. Metoda praćenja temperature

Ova metoda uključuje svakodnevno mjerenje bazalne temperature tijela (temperatura koja se mjeri ujutro, neposredno nakon buđenja). Na temelju promjena u temperaturi, žena može pratiti ovulaciju, jer se tijelo hladi prije ovulacije i raste nakon nje.

2. Metoda cervikalne sluzi

Ova metoda temelji se na promatranju promjena u cervikalnoj sluzi tijekom menstrualnog ciklusa. Sluz postaje prozirna i rastezljiva tijekom plodnog razdoblja, što ukazuje na vrijeme kada je žena najplodnija.

3. Kalendarska metoda

Ova metoda temelji se na predviđanju plodnih dana na temelju dužine menstrualnog ciklusa. Žena bilježi duljinu svojih ciklusa tijekom nekoliko mjeseci i pokušava predvidjeti kada će imati ovulaciju kako bi izbjegla nezaštićene spolne odnose u tom periodu.

Nedostaci prirodnih metoda kontracepcije: Niža učinkovitost u usporedbi s drugim metodama. Prema statistikama, prirodne metode kontracepcije imaju veću stopu neuspjeha nego druge metode poput hormonskih pilula ili IUD-a. Prirodne metode zahtijevaju svakodnevno praćenje i točnost, što može biti izazovno za mnoge žene. Nepravilnosti u ciklusu, stres, bolesti ili čak promjene u rutini mogu utjecati na preciznost predviđanja plodnih dana. Također ne nude nikakvu zaštitu od spolno prenosivih bolesti.

Prirodne metode kontracepcije mogu biti učinkovite za žene koje žele izbjeći hormonske kontraceptive i koji su spremni ulagati vrijeme i trud u praćenje svoje plodnosti. Međutim, važno je razumjeti njihove ograničenja i biti svjestan da ni jedna od ovih metoda nije 100% pouzdana.

Mehaničke metode

Mehaničke metode kontracepcije uključuju fizičke barijere koje sprječavaju spermu da dođe do jajne stanice. Ove metode ne utječu na hormonalni sustav, već djeluju izravno na prepreku oplodnji. Obuhvaćaju kondome (muške i ženske), dijafragme, cervikalne kape.

1. Kondomi

Najpoznatija mehanička metoda kontracepcije. To su tanki lateks ili drugi materijali koji stvaraju fizičku barijeru.Prednosti: Zaštita od spolno prenosivih bolesti. Jedina su kontracepcijska metoda koja štiti i od mnogih spolno prenosivih bolesti (HIV, gonoreja, klamidija, sifilis, itd.). Jednostavni su za korištenje. Lako dostupni i jeftini. Bez nuspojava.

Nedostaci: Moguća nelagoda. Rizik od pucanja: Iako je rijetko, kondomi mogu puknuti ili skliznuti ako nisu pravilno postavljeni, čime se smanjuje njihova učinkovitost. Moraju se koristiti svaki put.

2. Ženski kondomi

Ženski kondomi su slični muškima, ali su dizajnirani za nošenje unutar vagine. Prednosti: Zaštita od SPBNedostaci: Manja dostupnost i cijena. Teže se koriste, za mnoge žene, umetanje ženskog kondoma može biti nezgodno i zahtjeva određenu praksu.

3. Dijafragma

Dijafragma je plastična ili silikonska kupola koja se postavlja unutar vagine, pokrivajući cerviks. Obično se koristi s spermicidom (kemikalijom koja ubija spermatozoide) kako bi spriječila trudnoću. Prednosti: Dijafragma ne utječe na hormonalni sustav i dugotrajna je, može se koristiti više puta. Nedostaci: Dijafragma sama po sebi nije potpuno učinkovita, pa je potrebno koristiti spermicid, što može biti nezgodno i neugodno za neke žene.

Ako dijafragma nije pravilno postavljena, može doći do neplanirane trudnoće. Također, nije učinkovita ako je korištena tijekom menstruacije ili ako je oštećena. Dijafragma ne nudi zaštitu od spolno prenosivih bolesti.

Kemijske metode

One su dodatak mehaničkim sredstvima.

Hormonske metode

Hormonske metode kontracepcije koriste hormone za sprječavanje ovulacije, izmjenu cervikalne sluzi ili promjenu sluznice maternice. Ove metode su vrlo učinkovite. Hormonske kontracepcijske metode uključuju pilule, injekcije, implantate, flastere i intrauterine uređaje (IUD) koji otpuštaju hormone.

1. Hormonske pilule

Hormonske pilule (ili oralni kontraceptivi) dolaze u dva oblika: kombinirane pilule (koje sadrže estrogen i progestin) i pilule koje sadrže samo progestin. Pilule djeluju tako da sprječavaju ovulaciju, zgušnjavaju cervikalnu sluz, a također mogu promijeniti sluznicu maternice, čineći je neprikladnom za implantaciju jajne stanice.

Prednosti: Ako se pravilno uzimaju, pilule su vrlo učinkovite u sprječavanju trudnoće (oko 99%). Pilule često pomažu u regulaciji menstrualnog ciklusa i mogu smanjiti bolne menstruacije. Mogu pomoći u smanjenju simptoma poput akni, neregularnih menstruacija i PMS-a.

Nedostaci:Pilule zahtijevaju svakodnevno uzimanje, a zaboravljanje jedne doze može smanjiti njihovu učinkovitost. Mogu izazvati nuspojave poput mučnine, glavobolje, promjena raspoloženja, smanjenja libida, ili povišenja krvnog tlaka. Osobe koje uzimaju pilule koje sadrže estrogen mogu imati povećan rizik od krvnih ugrušaka, što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Hormonske pilule ne nude zaštitu od spolno prenosivih bolesti.

2. Intrauterini uređaj (IUD), spirala

1. Spirala s hormonom

To je mali T-oblikovani uređaj koji se postavlja unutar maternice. Otpušta male količine hormona progestina, koji sprječava ovulaciju i čini sluznicu maternice neprikladnom za implantaciju oplođene jajne stanice. Prednosti: Hormonski IUD može trajati od 3 do 5 godina, ovisno o vrsti. Vrlo je učinkovit u sprječavanju trudnoće (više od 99%). Mnoge žene dožive lakše i manje bolne menstruacije, a neke potpuno prestanu s menstruacijama. Jednom postavljen, IUD ne zahtijeva dodatnu intervenciju.

Nedostaci: Postavljanje IUD-a zahtijeva posjet liječniku i može biti neugodno. Mogući su nuspojave poput bolova u trbuhu, nepravilnih menstruacija i promjena raspoloženja. IUD ne nudi zaštitu od spolno prenosivih bolesti.

2. Bakrena spirala

Sadrži bakrenu žicu koja je obavijena oko T-oblika uređaja i postavlja se unutar maternice. Ne koristi hormone, već bakar djeluje kao kemijska barijera koja sprječava oplodnju. Pruža dugoročnu zaštitu i visoku učinkovitost. Bakar iz spirale stvara okolinu u maternici koja je toksična za spermatozoide, čime se sprječava njihova sposobnost da oplode jajnu stanicu. Ako se oplodnja ipak dogodi, bakrena spirala može spriječiti implantaciju oplođene jajne stanice u maternicu.

Prednosti: Bakrena spirala može trajati između 5 i 10 godina, ovisno o vrsti, što je čini vrlo praktičnom metodom koja zahtijeva minimalno održavanje. Vrlo je učinkovita (više od 99 %) i pruža dugoročnu zaštitu od trudnoće. Ne utječe na hormone. Može se ukloniti kad god želite.

Nedostaci: Neke žene mogu primijetiti povećanu bol tijekom menstruacije, osobito u prvim mjesecima nakon ugradnje. Bakrena spirala može povećati količinu menstrualnog krvarenja, osobito u početku korištenja. To može dovesti do anemije kod nekih žena. Mnoge žene dožive nepravilno krvarenje ili spotting, posebno u prvih nekoliko mjeseci nakon postavljanja spirale. Neke žene osjećaju bolove u trbuhu ili nelagodu u području zdjelice. Ne štiti od spolno prenosivih bolesti. U rijetkim slučajevima, spirala se može pomaknuti ili ispasti iz maternice. Ako dođe do pomicanja, učinkovitost spirale može biti smanjena, pa je potrebno obaviti kontrolu.

Zaključak: Odabir prave metode kontracepcije ovisi o vašim osobnim preferencijama, zdravlju i životnim okolnostima. Uvijek se posavjetujte s liječnikom kako biste odabrali najbolju opciju za vas.