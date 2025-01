Petra Meštrić za Žena.hr: Kako sam izgubila 19 kilograma u tri godine

Što ako vam kažem da mršavljenje nije samo broj na vagi, već promjena koja počinje u vašoj glavi? Mršavljenje često nazivamo i "borba s kilogramima". Ipak ono je puno više od toga. To je borba promjena životnih navika, razmišljanja, starih obrazaca, izlazak iz vlastite zone komfora. Ipak, hrana igra veliku ulogu u našem životu. Tako je to kulturološki u našem društvu, jede se i kad se slavi rođenje i kad se tuguje na sahrani. Većina važnih i sretnih trenutaka u životu pojedinca uglavnom je okružena "brdom" hrane. Nekad se uhranjenost povezivala s bogatstvom i zdravljem, a i danas je još uvijek negdje tako.

Često se mršavu osobu pita "je li bolesna?". Od najranijeg djetinjstva hrana se povezuje s ljubavlju "Ako voliš mamu pojest ćeš kašicu", "Pojedi tati za ljubav", bakini obroci se ne odbijaju. Hrana je služila i kao nagrada za neki uspjeh ili uzorno ponašanje u djetinjstvu. Naučeni obrasci teško se mogu prekinuti i stvoriti nove navike. Mršavljenje nije samo krajnji cilj. To je cijelo putovanje, koje nikad ne prestaje. Dok mnogi od nas tragaju za brzim rješenjima, važno je shvatiti da održavanje zdrave tjelesne mase zahtijeva promjene koje se ne temelje na kratkoročnim dijetama ili radikalnim metodama.

I sama sam imala problema s viškom kilograma, kažem imala jer sad moja vaga pokazuje jednu lijepu i željenu brojku, slikom u ogledalu sam i više nego zadovoljna, ali prava je istina da se još uvijek borim. Davno sam čula citat u jednom filmu "Jednom debeljuca, uvijek debeljuca". U mom slučaju on je apsolutno točan. Da ne pazim na prehranu i ne vježbam vjerojatno bih vrlo brzo nakupila neželjene kilograme.

Shvatila sam da trebam promjenu

Mislim da je u svakom rješavanju problema, pa tako i u mom slučaju najvažnije bilo osvijestiti postojanje problema. Bilo je to negdje prilikom snimanja showa "Brak na prvu". Vidjela sam da mi je vjenčanica tijesna. Tad sam vjerojatno prvi put realno sebe pogledala u ogledalo. U tom cijelom procesu nisu mi baš pomogle moje bliske prijateljice koje su mi uvijek govorile da izgledam izvrsno. Želeći zaštititi moje osjećaje nisu bile realne u procjeni. Tad sam imala najviše kilograma, točnije 74 kilograma na 165 cm visine. Da odmah kažem, na nekome to izgleda u redu, ako je osoba u treningu, ima mišićnu masu, na meni nije bilo. Osvijestila sam, i svoje postupke. Za vrijeme studija jela sam jako velike količine visoko kalorične hrane. Prehrana u studentskoj menzi, fast foodovima i moje "zavidno" kulinarsko umijeće koje se temeljilo na tjestenini, vrhnju za kuhanje i parmezanu nije doprinijelo ukupnom dojmu. Ako uz to dodamo i jako malo kretanja dobijemo to što smo dobili.

Foto: Privatni album

U pola godine skinula sam osam kilograma

Temelj mršavljenja leži u stvaranju kalorijskog deficita – odnosno, konzumiranju manje kalorija nego što tijelo troši. Međutim, važno je napomenuti da ne smijemo naglo smanjivati unos kalorija, jer to može usporiti metabolizam. Važno je isto tako osvijestiti se o hrani i piću koje sadržava velik broj kalorija, a da mi toga nismo ni svjesni (različiti snackovi, međuobroci, sokovi). Ja sam ovu zadnju stavku u potpunosti počela primjenjivati tek na kraju cijelog procesa (negdje početkom 2024.) i kad sam regulirala prehranu i sa cca 63 kilograma došla na 55 kilograma kroz period od pola godine. Ovdje vam od velike pomoći može biti i nutricionist koji vam može kreirati personalizirani plan prehrane. Kod ove stavke važno je da ste potpuno iskreni oko svojih prehrambenih navika, koliko jedete, koliko imate vremena za spremanje obroka, kakvo je vaše umijeće pripremanja hrane, jeste li u mogućnosti ponijeti hranu sa sobom iz van kuće, što volite jesti a što ne.

Uz brzo hodanje kilogrami su se topili

Tjelesna aktivnost ne samo da pomaže u sagorijevanju kalorija, već također poboljšava zdravlje srca, krvnih žila i kostiju, povećava snagu mišića te doprinosi mentalnom zdravlju. Ja sam ovu stavku počela primjenjivati odmah te sam samo uz pomoć više kretanja, brzog hodanja uspjela skinuti prvih 5 kilograma. Nakon toga sam odlučila krenuti u teretanu kako bih skinula još kilograma, učvrstila tijelo i ciljano oblikovala mišiće. U tom sam trenutku angažirala osobnog trenera. Osobni trener je osoba od velike pomoći barem kraći period na početku da vam osmisli vježbe i pokaže vam izvođenje istih. Naravno taj korak možete i preskočiti ili krenuti s grupnim treninzima, online treninzima, samostalno vježbanje. U ovom periodu sam sa 69 došla na cca 63 kilograma. Iako je za veći gubitak kilograma ipak potrebno uložiti velik napor, generalno fizička aktivnost ne mora biti naporna; ključno je dosljedno i redovito kretanje.

Foto: Privatni album

Mršavljanje je proces koji se ne događa preko noći

Mršavljenje nije samo fizički proces – emocionalni i psihološki faktori igraju ključnu ulogu. Prehrambene navike često su povezane s emocijama, poput stresa, tjeskobe ili dosade. Važno je znati prepoznati trenutke kad smo stvarno gladni, a kad jedemo zbog stresa, iz navike, iz dosade ili zbog žeđi. Popijte čašu vode i tada razmislite jeste li još uvijek gladni.

Mislim da je osvještavanje ovog problema bio najvažniji korak kod mene. Ja nisam smršavila preko noći. Bilo je tu barem 2 godine do nekih značajnijih rezultata i još godina dana postizanja ciljane brojke i održavanja iste. Ključ trajnog mršavljenja leži u postavljanju realnih ciljeva i održavanju dosljednosti. Gubitak kilograma ne događa se preko noći, ali s pravim pristupom i upornošću, rezultati će biti dugoročni i održivi. Idealni cilj je realan, zdrav tempo koji omogućuje našem tijelu da se prilagodi na promjene.