'Potato bed' zaludio internet: Savršeno gnijezdo za spavanje ili samo još jedan bedasti trend?

Kad se radi o nečem tako osnovnom kao spavanje, normalno je pitati se: je li 'potato bed' samo još jedan beskoristan, a potencijalno i opasan TikTok trend ili se iza smiješnog naziva krije tajna savršenog odmora

Vjerojatno si, skrolajući navečer po mobitelu nakon napornog dana, naletjela na objave neobično namještenih kreveta koji izgledaju nevjerojatno udobno. Možda su te i tvoja djeca već pitala mogu li isprobati "potato bed" izazov jer su vidjela svoje omiljene influencere kako se zamataju u posteljinu poput pečenog krumpira. Društvene mreže, posebno TikTok, neprestano izbacuju nove trendove. Neki su simpatični, neki beskorisni, a neki mogu biti i opasni. S obzirom na to da se ovaj trend vrti oko nečega tako osnovnog kao što je spavanje, sasvim je prirodno postaviti pitanje: je li ovo samo još jedna internetska glupost koja će uništiti tvoju kralježnicu ili se iza smiješnog naziva krije tajna najboljeg odmora ikad?

Što je zapravo "potato bed"

Iako zvuči kao da ovaj trend uključuje unošenje povrća u spavaću sobu, zapravo nema izravne veze s krumpirom. Naziv "potato bed" ili "krevet krumpir" dolazi od vizualnog dojma – kada se zamotaš u slojeve deka i jastuka, izgledaš poput pečenog krumpira u foliji, spremnog za serviranje.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Koncept je zapravo vrlo jednostavan, a mnogi ga nazivaju "gnijezdom za odrasle bebe". Postupak koji je zaludio milijune izgleda ovako:

Uzmeš plahtu s gumicom, ali je ne staviš na madrac kako treba, već je okreneš naopako.

Rubove te plahte ispuniš debelim jastucima i zgužvanim dekama kako bi stvorila mekane, povišene "zidove" oko cijelog kreveta.

Sredinu ispuniš najmekšim poplunima, plišanim igračkama (ako to radiš za djecu ili dijete u sebi) i dodatnim jastucima.

Uvučeš se u sredinu, pustiš omiljenu seriju na laptopu i "nestaneš" u brdu tekstila.

Zašto ovakva postelja izgleda tako privlačno

Nije iznenađenje da je ovaj trend brzo postao viralan. Živimo u stresnim vremenima, a ideja o povlačenju u sigurnu, mekanu čahuru zvuči kao ultimativni oblik brige o sebi. Tajna privlačnosti leži u dubokom pritisku. Kada si okružena jastucima sa svih strana, taj osjećaj blagog pritiska na tijelo može oponašati učinak težinske deke ili dugog zagrljaja. Znanost kaže da takav podražaj može pomoći u snižavanju kortizola (hormona stresa) i potaknuti lučenje serotonina i oksitocina – kemikalija u mozgu zaduženih za osjećaj opuštenosti i sreće. Kada se tvoje tijelo osjeća fizički sigurno i zaštićeno "zidovima" od jastuka, tvoj um lakše prelazi u stanje mirovanja. Zato mnogi korisnici na društvenim mrežama tvrde da su u "potato bedu" doživjeli "najbolji san u životu".

Je li novi trend spavanja zapravo opasan

Iako zvuči kao bezazlena zabava, stručnjaci za spavanje ipak nisu sigurni koliko je mudro da ovo postane naša svakodnevna rutina. Postoji tanka granica između udobnosti i potencijalnih zdravstvenih problema. Evo na što trebaš paziti ako odlučiš isprobati ovaj trend ili ako dopustiš djeci da grade svoja mala gnijezda.

Problem pregrijavanja

Najveći neprijatelj kvalitetnog sna u "potato bedu" je temperatura. Da bi tvoje tijelo utonulo u duboki, restorativni san, tvoja tjelesna temperatura mora lagano pasti. Gomilanje popluna, deka i jastuka oko tijela stvara savršenu toplinsku izolaciju koja zadržava toplinu. Ako se probudiš znojna, ljepljiva ili s glavoboljom, to je znak da je tvoje tijelo pregrijano. Pregrijavanje ne samo da prekida cikluse spavanja, već može dovesti i do dehidracije. Stručnjaci upozoravaju da pretjerano korištenje jastuka ili previše slojeva može u ekstremnim slučajevima iritirati kožu, iako je kod "potato beda" veći rizik jednostavno loša kvaliteta sna zbog vrućine.

Bolovi u leđima i vratu

Drugi ozbiljan problem je tvoja kralježnica. Madraci su dizajnirani s razlogom – da pruže potporu tvojim leđima. Kada izgradiš mekano gnijezdo i spavaš na hrpi jastuka umjesto na ravnoj podlozi, tvoje tijelo gubi tu potporu.

Dakle, "potato bed" je zabavan za filmske večeri, kišna popodneva uz knjigu ili za drijemanje pred ekranom, ali ne kao zamjena za pravi krevet. Kralježnica treba čvrstu potporu, a tijelo mora moći disati - zato, za osjećaj zagrljaja po noći radije biraj težinsku deku. "Potato bed" može biti zabavan, ali za noćni se odmor uvijek vrati osnovama: jastuku, pokrivaču i kvalitetnom madracu.