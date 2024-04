Uz ove jednostavne navike moguće je živjeti čak 20 godina dulje

Svi mi želimo što više godina provesti s onima koje volimo, imati dug i sretan život te starost provesti u dobrom zdravlju i s dovoljno energije da u mirovini radimo stvari koje volimo. Dakle, nije nam bitno samo "doživjeti stotu", nego bismo ujedno voljeli da to budu godine kvalitetnog života koje ćemo posvetiti hobijima, putovanjima, unucima, partneru, prijateljima ili onome za što ranije nismo imali vremena.

S jedne strane, to koliko dugo ćemo živjeti uvjetovano je genetski, odnosno eventualnim bolestima kojima smo skloniji. Ali, izuzmemo li nasljedne ili genetske bolesti, koliko sami možemo utjecati na to koliko ćemo živjeti? Faktorima koji utječu na dužinu života bavilo se dugogodišnje američko istraživanje u kojem su sudjelovali veterani, a rezultati ove opsežne studije predstavljeni su prošle godine na međunarodnom kongresu u Bostonu "Nutrition 2023", prenosi petra.de.

Zaključak je kako naš životni stil ima itekako veli utjecaj na našu dugovječnost - kod muškaraca su to čak 23,7 godina, kod žena do 22,6 godina koje je moguće "dodati svom životu". Zvuči nevjerojatno, ali usvojiš li ove zdrave navike, zaista imaš velike šanse živjeti i za dva desetljeća duže. Što je najbolje, čak i ako si u zreloj dobro, nije kasno "produžiti si život", evo kako to možeš postići: