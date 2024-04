Uz ove jednostavne navike moguće je živjeti čak 20 godina dulje

Svi mi želimo što više godina provesti s onima koje volimo, imati dug i sretan život te starost provesti u dobrom zdravlju i s dovoljno energije da u mirovini radimo stvari koje volimo. Dakle, nije nam bitno samo "doživjeti stotu", nego bismo ujedno voljeli da to budu godine kvalitetnog života koje ćemo posvetiti hobijima, putovanjima, unucima, partneru, prijateljima ili onome za što ranije nismo imali vremena.

S jedne strane, to koliko dugo ćemo živjeti uvjetovano je genetski, odnosno eventualnim bolestima kojima smo skloniji. Ali, izuzmemo li nasljedne ili genetske bolesti, koliko sami možemo utjecati na to koliko ćemo živjeti? Faktorima koji utječu na dužinu života bavilo se dugogodišnje američko istraživanje u kojem su sudjelovali veterani, a rezultati ove opsežne studije predstavljeni su prošle godine na međunarodnom kongresu u Bostonu "Nutrition 2023", prenosi petra.de.

Zaključak je kako naš životni stil ima itekako veli utjecaj na našu dugovječnost - kod muškaraca su to čak 23,7 godina, kod žena do 22,6 godina koje je moguće "dodati svom životu". Zvuči nevjerojatno, ali usvojiš li ove zdrave navike, zaista imaš velike šanse živjeti i za dva desetljeća duže. Što je najbolje, čak i ako si u zreloj dobro, nije kasno "produžiti si život", evo kako to možeš postići:

Što je na tanjuru?

Vjerojatno si pogodila, alfa i omega zdravo životnog stila definitivno je - zdrava prehrana. To znači izbjegavati šećer i proizvode od bijelog brašna, a jesti mnogo svježeg voća i povrća, zdravih masnoća, bjelančevina i ugljikohidrata od integralnih žitarica. Zdrava prehrana može pomoći spriječiti mnoge bolesti, a može i ubrzati proces liječenja.

Ne alkoholu i cigaretama

Također, nije iznenađenje da se drugi faktor dugovječnosti odnosi na prestanak pušenja i uživanja u alkoholu. Konzumacija alkohola, čak i u manjim količinama, te duhanski proizvodi dovode su izravnu vezu s mnogim teškim bolestima. Liječnici se ulažu da je do dva pića za muškarce i tek jedno alkoholno piće dnevno za žene granica koju ne bi trebalo prelaziti, piše američki Nacionalni institut za zlouporabu alkohola i alkoholizam.

Pokreni se

Na trećem je mjestu redovito vježbanje - izbjeći sport, a ostati zdrava duha i tijela jednostavno nije moguće. Kretanje je prirodno čovjeku, a važno je za normalno funkcioniranje našeg srca i krvožilnog sustava, probave, metabolizma, mišićne i koštane mase, ali je jednako važno i za naše psihičko zdravlje. Neka su istraživanja pokazala kako redovito vježbanje pomaže smanjiti rizik od određenih vrsta raka - osobito onih povezanih s prekomjernom težinom. Uz aerobno treniranje poput trčanja, plivanja ili planinarenja u srednjim i zrelim godinama jako je važno raditi u svoju rutinu vježbanja uvesti i trening snage - vježbe bučicama, utezima ili težinom vlastitog tijela.

Foto: Pexels

Naučiti odgovoriti na stres

Stres je nemoguće izbjeći, više manje svaki dan izloženi smo većoj ili manjoj količini stresa. Ono što je ključno je naučiti pravilno odgovoriti na stresnu situaciju i ne dopustiti da nas svaka od njih izbaci iz takta. Reagirati na stres tako da se ne poremeti naš unutarnji mir nešto je što možemo naučiti, a u tom smislu svakako pomaže da u danu pronađemo što više vremena za odmor te da si osiguramo dovoljno sati kvalitetnog sna. Joga, meditacija, tehnike dosanja, odlazak u prirodu ili neki opuštajući hobi - svatko treba naći svoju metoda koja će pomoći.

Dovoljno sna

U direktnoj vezi s prethodnom točkom je i dovoljno sati sna - za žene je to između 7 i 9 sati, potrebe su individualne. Spavanje je jako važno za obnovu tijela, a bez dostatnog sna nema ni psihičkog zdravlja. Zato, ako imaš problema sa spavanjem, ne možeš usnuti, noću se budiš ili čak patiš od nesanice, trebaš to shvatiti ozbiljno i svakako se obratiti liječniku za pomoć.

Također, kako bi uopće stvorila uvjete za kvalitetan noćni odmor, trebaš izbjegavati naporan rad ili trening prije odlaska na počinak, Isto tako, preporučljivo je navečer ne jesi tešku hranu ili piti alkohol. Neka tvoja spavaća soba bude ugodne temperature, svaki dan dobro prozračena, tiha i potpuno mračna. Ekranu nije mjesto u sobi za spavanje, a umjesto da gledaš u mobitel, radije uzmi knjigu ili slušaj umirujuću glazbu kako bi tijelo pripremila na odmor.

Foto: Pexels

Pozitivan stav

Svi smo ponekad loše volje, ali ljudi generalno pozitivnog stava proizvode više serotonina - hormona sreće. Ovaj hormon važan je za naše zdravlje i dugovječnost. Ljudi pozitivnog stava lakše će prebroditi životne krize i teški će dani imati manjeg utjecaja na njihov imunitet. Također, za dugovječnost su važni i pozitivni socijalni kontakti, dakle druženje s prijateljima i susjedima s kojima nam je ugodno provoditi vrijeme. Healthnews ističe kako istraživanja dosljedno pokazuju da osobe s jakim društvenim vezama imaju tendenciju živjeti dulje od onih koji su društveno izolirani. Njegovanje društvene povezanosti dobro utječe na mentalno i fizičko zdravlje te općenito povećava osjećaj zadovoljstva životom.

