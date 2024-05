Kako se riješiti ovisnosti o šećeru? Evo što savjetuju nutricionisti

Čak i oni koji nisu ljubitelji slatkog znaju da je šećer uvelike prisutan u modernoj prehrani. U današnje vrijeme, šećer se nalazi u brojnim namirnicama, a često je i prikriven. Iako mnogi obožavaju slatko, šećer, ako se konzumira u prekomjernim količinama, može izazvati niz neželjenih zdravstvenih problema.

"Višak šećera u prehrani može izazvati ovisnost", rekla je nutricionistica Rhian Stephenson za Vogue. Kako je Stephenson pojasnila, šećer u našem tijelu aktivira opijatske receptore pa tada doživljavamo val dopamina koji naš mozak povezuje sa zadovoljstvom. Nakon što konzumiramo šećer, vjerojatno ćemo iskusiti osjećaje budnosti, sreće i ugode. Poželimo li ga se odreći, možemo osjetiti snažnu žudnju, želju za prejedanjem ili čak i osjetiti neke neugodne simptome s kojima se bore ovisnici, poput uznemirenosti, tjeskobe i glavobolje.

Fizički, to može dovesti do neuravnoteženog šećera u krvi, upale, oslabljenog imuniteta i brojnih drugih simptoma, ali ipak je moguće riješiti se ovisnosti o šećeru.

Kako šećer utječe na tijelo i um?

"Šećer pokreće brojne upalne reakcija u tijelu i koži", kaže nutricionistica Lola Ross. "Kada jedemo slatku hranu ili rafinirane ugljikohidrate, to uzrokuje skok razine glukoze u krvi, tada gušterača proizvodi inzulin za cirkulaciju šećera koji se koristi kao energija u našim stanicama. Prehrana koja je kronično bogata slatkom hranom može dovesti do inzulinske rezistencije, a zatim uzrokovati i druge zdravstvene probleme kao što su metabolički sindrom i dijabetes, pa je to svakako nešto što treba izbjegavati“, ističe Ross.

Prekomjerne količine šećera dovode do neuravnotežene razine šećera u krvi, što može uzrokovati nagle promjene raspoloženja, umor, smanjenu kognitivnu funkciju, PCOS i druge probleme. Visok unos šećera također uzrokuje upale u našem tijelu, a te upale su usko povezane sa srčanim bolestima, poremećajima raspoloženja pa čak i nekim vrstama karcinoma, pojasnila je Ross.

Ovisnost o šećeru također je dovela i do globalnog problema s pretilošću i može izazvati i hormonske poremećaje koji mogu utjecati na plodnost. Naša tijela naprosto nisu dizajnirana da se bore s velikim količinama šećera.

"Smatra se da su naši preci iz paleolitika konzumirali oko 20 žličica šećera godišnje, dok danas, s dodanim šećerom koji je sveprisutan u našim prehrambenim sustavima, prosječni Amerikanac konzumira oko 53 žličice šećera dnevno", ističe Ross. Stručnjaci se slažu da bi smanjenje unosa dodanih i neprirodnih oblika šećera dugoročno svima dobro došlo.

Kako smanjiti unos šećera?

Moramo shvatiti da se šećer ne nalazi samo u slatkišima ili kolačima. Čak i slana hrana može biti krcata šećerom stoga je jako važno obratiti pažnju na izbor namirnica koje unosimo u svoje tijelo.

"Kada kupujete gotovu i procesuiranu hranu u supemarketu, uvijek pročitajte etiketu. Od ključne je važnosti i naučiti nazive skrivenih šećera – jer on ima mnogo naziva pa često ljudi nisu ni svjesni njegove prisutnosti u određenim namirnicama", ističu stručnjaci.

"Sirupi, med, fruktozni kukuruzni sirup, agava i svi drugi sastojci koji završavaju na 'oza', poput saharoze, sve su to šećeri koji obično utječu na razinu šećera u krvi kao i obični bijeli šećer", upozorava Ross.

Kao i kod svake druge supstance koja izaziva ovisnost, može biti teško jesti šećer u umjerenim količinama. Iako će neki ljudi moći smanjiti unos, drugima će biti lakše potpuno ga se odreći. U svakom slučaju, ključno je zamijeniti ga 'prirodnom i vitaminima i mineralima bogatom hranom koja može zadovoljiti našu žudnju za slatkim', kaže Stephenson.

Foto: Pexels

Voće i korjenasto povrće je savršena alternativa šećeru jer je prirodno slatkog okusa, a također može pomoći u povećanju unosa vlakana i proteina. Vlakna i proteini su izrazito važni nutrijenti koji mogu poboljšati osjećaj sitosti i smanjiti osjećaj gladi, što je važno kada želimo smanjiti konzumaciju šećera.

Ross također predlaže unos dovoljne količine vitamina B iz namirnica poput zelenog lisnatog povrća, cjelovitih žitarica, jaja ili prehrambenog kvasca, a navodi i kako su krom i berberin dva minerala koja mogu imati pozitivne učinke na regulaciju šećera u krvi.

Jedan od trikova koji omogućuju smanjenje šećera je i priprema obroka kod kuće što češće je moguće. Ne trebamo se odreći kolača, zdravi i ukusni deserti mogu se lako napraviti i u vlastitoj kuhinji. "Što više kuhamo kod kuće, to imamo veću kontrolu nad onim što jedemo, tako da je poduzimanje koraka prema svježe pripremljenim obrocima s jednostavnim sastojcima odlično mjesto za početak", savjetuje Stephenson.

Uz sve to, nemojmo zaboraviti i na hidrataciju te redovitu fizičku aktivnost, koje su također važne za održavanje zdravog načina života. Jednom kada počnemo smanjivati unos rafiniranog šećera u svojoj dnevnoj prehrani, i naša razina šećera u krvi postat će uravnoteženija pa će oni nagli padovi energije postupno početi nestajati. Žudnja za šećerom brzo će se početi smanjivati pa će i izbjegavanje šećera postati lakše i jednostavnije.

POGLEDAJ VIDEO: KAKO SE ZDRAVO HRANITI NA POSLU?