6 stvari koje bi ti se mogle dogoditi jedeš li previše šećera

Jesi li znala da su Hrvati pri svjetskom vrhu po unosu šećera? Iako se ženama dnevno preporučuje unijeti 24 grama šećera, čini se da tu preporuku baš i ne slušamo jer dnevno u prosjeku unesemo 165 grama šećera! Ne daj se zavarati – šećer nije samo u slatkišima nego i u umjetnim zaslađivačima, energetskim pićima i gaziranim sokovima koji mnogi imaju kraj sebe tijekom dana.

Nije se teško 'navući' na šećer. On na naš sustav za nagrađivanje u mozgu djeluje poput droge pa se nakon doze šećera instant osjećamo bolje. A želimo si priuštiti ono što nam odgovara. Nema problema ako umjereno konzumiraš šećer (ukupno oko šest žličica dnevno), no problem nastaje kad postaneš ovisna o slatkom pa uz sebe moraš imati namirnice pune šećera. To ne samo da se s vremenom može negativno odraziti na tvoju formu nego i na tvoje zdravlje i psihu.

Da, u tom času ćeš se vjerojatno osjećati bolje – posebice kad si pod stresom ili umorna – no šećer bi ipak trebalo dozirati. Evo što će se dogoditi jedeš li previše šećera.

POGLEDAJ VIDEO: Kako se zdravo hraniti na poslu?

Stalno ćeš htjeti još

Zvuči samorazumljivo, no slatka hrana zaista stvara ovisnost i lako se možeš naći u iskušenju da popiješ još jedan zašećereni sok ili 'još samo jednu' čokoladu. To stimulira sustav nagrađivanja u mozgu ispuštajući dopamin i baš se zato tako teško odreći slatkog. No ako mjesecima pretjeruješ, tijelu za isti efekt neće biti dostatne količine šećera koje si prije unosila nego će tražiti još i još. Ukratko: jedeš li previše šećera, tvoja bi žudnja mogla biti konstanta ili sve veća. Mogla bi postati tolerantnija na šećer.

Prerano starenje

Naš način života ostavlja traga i na tvom licu. I duhan recimo može uzrokovati prerano starenje, no isti učinak može imati i pretjerana konzumacija šećera. To bi se moglo očitovati u preuranjenim borama. Osim toga, možda je baš previše šećera glavni krivac akni koje si dobila uzduž čeljusti. Poznato je da začinjena, masna i slatka hrana mogu rezultirati aknama. Dodatan poticaj za smanjenje šećera može biti i to što prevelika konzumacija slatkog dovodi do neuravnotežene crijevne flore i upala što se može očitovati u kožnim bolestima. Dakle, koža ti neće biti zahvalna.

Niska razina energije

Glukoza jest ključna u održavanju energije, no razina šećera u krvi trebala bi biti uravnotežena. Unosiš li konstantno nove doze šećera, inzulin ti stalno opada i raste. Nakon konzumacije šećera, gušterača oslobađa inzulin kako bi se glukoza prenijela u stanice što rezultira naletom energije, odnosno onim dobrim osjećajem nakon doze šećera. A kad mu razina padne, ti doživljavaš pad razine energije i žudiš za novom dozom. Što više šećera unosiš, to bi ti moglo biti teže preživjeti taj inzulinski pad. Općenito previše masne i slatke hrane negativno utječe na raspoloženje. Jer nam je, među ostalim, sve teže bez nje.

Nadutost i oslabljen imunološki sustav

Svi smo se suočili s nadutošću nakon 'teškog' obroka. No isto bi ti se moglo događati i nakon pretjeranog unosa šećera. Kad fermentiraju neprobavljenu hranu u debelom crijevu, manje poželjne bakterije – nazovimo ih tako – proizvode plinove, a upravo one najviše vole jesti šećer. Osim stalnih plinova, upravo bi ti se zato mogla javiti nadutost te težina u želucu. Osim toga, ta bi neravnoteža bakterija (jer šećer hrani manje poželjne) moglo rezultirati oslabljenim imunološkim sustavom.

Nesanica

Istina, nesanica ima niz uzročnika i potrebno ih je što prije identificirati. Moglo bi ti biti teško zaspati (i dobro spavati) najedeš li se tik prije spavanja, a ista je stvar sa šećerom. Velike količine šećera prije spavanja prouzročit će navalu energije upravo onda kad bi se tvoje tijelo trebalo smiriti. U svakom slučaju, previše šećera navečer nije dobra ideja.

Debljanje

Očita je ovo posljedica pretjerane konzumacije šećera. Između ostalog, tako unosiš kalorije koje tvoje tijelo ne potroši tijekom dana pa se s vremenom sve skladišti u masnoće. Glukoza jest glavni izvor energije, no ako se ta energija ne iskoristi odmah, sve se skladišti u masno tkivo, mišiće ili jetru. A znaš što to znači. Stoga je bolje nastojati 'rezati' količine šećera i okrenuti se zdravijem načinu života.