Zara je lansirala prvu jesensku kolekciju - ove komade želimo

Među prvima, Zara je predstavila svoju kolekciju za sezonu jesen/zima 2025., donoseći komade koji spajaju udobnost, funkcionalnost i prepoznatljiv stylish potpis. Suknje, traper, haljine dugih rukava i prirodni tonovi dominiraju kolekcijom, a karirani uzorci vraćaju se kao klasik koji nikad ne izlazi iz mode

Kako se polako približavamo kraju ljeta, modni svijet okreće se nadolazećoj sezoni i slojevitim kombinacijama koje donosi jesen. Brojni brendovi već su počeli predstavljati svoje prve predjesenske i jesenske kolekcije, a među prvima nas je novim komadima za sezonu jesen/zima 2025. obradovala Zara.

Zarina nova kolekcija savršeno spaja udobnost i eleganciju, donoseći komade koji su idealni za prijelazni period, kada se još uvijek poigravamo ljetnim kombinacijama, ali s naglaskom na toplije slojeve. Poseban naglasak stavljen je na suknje svih dužina, od klasičnih midi modela do asimetričnih krojeva, koje će odlično funkcionirati uz čizme i oversized pletiva. Traper ostaje vječni klasik – prisutan kroz jakne, košulje i ležerne hlače visokog struka koje su ključne za casual, ali dotjerane jesenske lookove.

Zara

Kolekcija obiluje haljinama dugih rukava koje su istovremeno nosive i chic, s naglaskom na fluidne krojeve i ženstvene detalje. Boje prate prirodnu paletu jeseni – dominiraju zemljani tonovi poput tople smeđe, maslinasto zelene, terakote i bež nijansi koje se lako kombiniraju u svakodnevnim outfitima. Karirani print, kao vječni jesenski motiv, pojavljuje se na blejzerima, suknjama i laganim kaputima, dajući klasičan touch suvremenim kombinacijama. Što se modnih dodataka tiče, brušena koža i dalje je među najvećim trendovima i dominira kolekcijom – torbe i čizme od brušene kože savršeno zaokružuju Zarine jesenske kombinacije.

Zara

Zarina kolekcija jasno poručuje da je jesen savršeno vrijeme da se poigramo teksturama, slojevima i prirodnim tonovima, a svaki komad osmišljen je tako da možeš bez puno razmišljanja stvoriti stylish, funkcionalan outfit za svaki dan.

U nastavku ti donosimo naše favorite iz Zarine kolekcije jesen/zima 2025. koji će zasigurno obilježiti prve hladnije dane.

Zara - 219 €

Zara - 69,95 €

Zara, jakna - 49,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 35,95 €

Zara, top - 29,95 €

Zara, jakna - 89,95 €

Zara - 59,95 €

Zara - 199 €

Zara, jakna - 69,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 79,95 €

Zara, haljina - 59,95 €

Zara, košulja - 25,95 €

Zara, haljina - 69,95 €

Zara - 49,95 €

Zara, bluza - 27,95 €

Zara - 109 €