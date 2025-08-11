Zara je lansirala prvu jesensku kolekciju - ove komade želimo
Kako se polako približavamo kraju ljeta, modni svijet okreće se nadolazećoj sezoni i slojevitim kombinacijama koje donosi jesen. Brojni brendovi već su počeli predstavljati svoje prve predjesenske i jesenske kolekcije, a među prvima nas je novim komadima za sezonu jesen/zima 2025. obradovala Zara.
Zarina nova kolekcija savršeno spaja udobnost i eleganciju, donoseći komade koji su idealni za prijelazni period, kada se još uvijek poigravamo ljetnim kombinacijama, ali s naglaskom na toplije slojeve. Poseban naglasak stavljen je na suknje svih dužina, od klasičnih midi modela do asimetričnih krojeva, koje će odlično funkcionirati uz čizme i oversized pletiva. Traper ostaje vječni klasik – prisutan kroz jakne, košulje i ležerne hlače visokog struka koje su ključne za casual, ali dotjerane jesenske lookove.
Kolekcija obiluje haljinama dugih rukava koje su istovremeno nosive i chic, s naglaskom na fluidne krojeve i ženstvene detalje. Boje prate prirodnu paletu jeseni – dominiraju zemljani tonovi poput tople smeđe, maslinasto zelene, terakote i bež nijansi koje se lako kombiniraju u svakodnevnim outfitima. Karirani print, kao vječni jesenski motiv, pojavljuje se na blejzerima, suknjama i laganim kaputima, dajući klasičan touch suvremenim kombinacijama. Što se modnih dodataka tiče, brušena koža i dalje je među najvećim trendovima i dominira kolekcijom – torbe i čizme od brušene kože savršeno zaokružuju Zarine jesenske kombinacije.
Zarina kolekcija jasno poručuje da je jesen savršeno vrijeme da se poigramo teksturama, slojevima i prirodnim tonovima, a svaki komad osmišljen je tako da možeš bez puno razmišljanja stvoriti stylish, funkcionalan outfit za svaki dan.
U nastavku ti donosimo naše favorite iz Zarine kolekcije jesen/zima 2025. koji će zasigurno obilježiti prve hladnije dane.