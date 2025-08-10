Horoskop za nedjelju: Ovnovi budite dikretniji, vage čeka nesanica

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Vaši privatni odnosi danas će se razvijati uhodano i standardno. Bit će vam čak i pomalo dosadno. POSAO: Dobro je za one koji danas ne rade, jer bi napravili mali kaos. Oni koji rade, neka sve što naprave provjere dva put. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite diskretniji.

Bik

LJUBAV: Ne morate pristajati na ništa što vam se ne sviđa. Imate mogućnost izbora u svom ljubavnom životu, samo to osvijestite. POSAO: Oni koji rade funkcionirat će dobro i relativno brzo odraditi ono što treba. Ostali će dosta telefonirati. ZDRAVLJE&SAVJET: Potražite duhovite sadržaje.

Blizanci

LJUBAV: Trenutačno ne silazite s liste popularnih u društvu. Opet vas svi zovu, vole i podržavaju. Partner je malo ljubomoran zbog toga. POSAO: Što se posla tiče, ništa vas ne treba brinuti. Možete u potpunosti slijediti svoj zacrtani plan koji se ostvaruje. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne požurujte stvari.

Rak

LJUBAV: Nećete skrivati simpatiju koju osjećate prema jednoj osobi. Ona vam je zasad uglavnom prijatelj, ali moglo bi biti i više. POSAO: Imate zanimljive ideje za posao, ali su zasad još neostvarive. Razmišljat ćete o njima i danas. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne idite preko svojih mogućnosti.

Lav

LJUBAV: Vjerojatno ćete pozvati par prijatelja k sebi doma i oboje s njima uživati u ugodnom popodnevu. POSAO: Dok radite rutinski i bez mnogo motivacije, na pamet vam pada vaš šef. Analizirate njegov karakter. ZDRAVLJE&SAVJET: Danas ćete biti filozof.

Djevica

LJUBAV: Zabavljanja i druženja neće nedostajati ni danas, a na vama je da uspostavite kriterije i birate. POSAO: Mlade osobe imat će iznimne ideje kako pokrenuti posao. Neki će iznositi svoje zamisli. ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte.

Vaga

LJUBAV: Razvijat ćete kontakte i proširiti krug ljudi s kojim se družite. Netko bi vam se mogao javiti nakon dugo vremena. POSAO: Neki vaši kolege učinit će vam se poput snobova koji nemaju pametnijeg posla. Imate potrebu pomagati drugim ljudima. ZDRAVLJE&SAVJET: Nesanica ili neugodan san.

Škorpion

LJUBAV: Vaš bogat unutrašnji život bit će vam odlična protuteža i dalje nedostatnim ljubavnim događajima. POSAO: Pomalo ćete razmišljati o promjenama na poslu. Mučit će vas što se one odvijaju presporo. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite svoji.

Strijelac

LJUBAV: Većina vas zavući će se u kuću i neće imati volje za izlaske ili druženja u dvoje. Danas je vaš samački dan. POSAO: U poslu ćete se angažirati što manje jer ste se posljednjih radnih dana naživcirali oko sitnica. Odmorite. ZDRAVLJE&SAVJET: Čuvajte svoje prijatelje.

Jarac

LJUBAV: Jedna ste od rijetkih osoba koja je i dalje orna za zabave i provode. Blistate i društveni ste. Ako ste u paru, idete zajedno. POSAO: Unaprijed ste odradili velik dio posla, pa ćete gledati da se što manje angažirate oko preostalog. Usporit ćete. ZDRAVLJE&SAVJET: Slijedite svoj unutrašnji glas.

Vodenjak

LJUBAV: Bit ćete predani svakodnevnim sitnicama i dan neće donijeti ništa senzacionalno kad se o ljubavi radi. Dobro je. POSAO: Mnogi će dan posvetiti obitelji ili voljenoj osobi, a posao će doslovno zaboraviti. Niste u radnoj fazi niti u mislima. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite umjereni u svemu.

Ribe

LJUBAV: Oni u vezama uživat će u intimističkom ozračju svog doma i ugodnom društvu voljene osobe. Neće se nikom javljati. POSAO: Dan je dobar za zaboravljanje posla, pa ako baš morate raditi, odradite samo onoj zadani minimum. ZDRAVLJE&SAVJET: Pripremate se za veće akcije.

