Smeđe tenisice: Modni favorit za kraj ljeta i prve jesenske dane

Inspirirane retro estetikom i zemljanim nijansama koje donose osjećaj smirenosti i jednostavnosti, smeđe tenisice postaju idealna obuća za prijelazno razdoblje – dovoljno lagane za kasnoljetne dane, ali i savršene za prve jesenske kombinacije. Od minimalističkih lookova do ležernih ili poslovnih outfita, ovaj svestrani komad pokazuje kako udobnost i stil mogu ići ruku pod ruku

Bijele tenisice možda nikada neće izaći iz mode, ali ove sezone imaju ozbiljnu konkurenciju – smeđe tenisice osvajaju modne kombinacije i Instagram feedove. Od svijetlih bež nijansi do dubokih čokoladnih tonova, ovaj trend inspiriran retro modom donosi toplinu i svestranost koju ćemo rado nositi sve do kraja ljeta, ali i u jesenskim danima.

Pantone je za 2025. godine kao boju godine proglasio Mocha Mousse, nježnu, zemljanu smeđu nijansu koja simbolizira stabilnost, mir i povratak jednostavnosti – a upravo se ta filozofija prelijeva i u svijet obuće. Dizajneri i high street brendovi objeručke su prigrlili smeđu boju u svim njezinim tonovima, a tenisice nisu iznimka i čini se da će se taj trend nastaviti i u nadolazećoj jesenskoj sezoni. Posebno su traženi modeli od brušene kože s retro vibrom koji odlično pristaju uz ležerne i chic kombinacije.

Kako nositi smeđe tenisice? Inspiracije ne nedostaje

Ako se pitaš kako stilizirati smeđe tenisice u svakodnevnim kombinacijama, u nastavku izdvajamo nekoliko outfit ideja:

Minimalistički stil

Smeđe tenisice savršeno se uklapaju u capsule garderobu jer se lako kombiniraju s klasičnim bojama poput bijele, crne, bež i sive. Jednostavne linije + neutralne nijanse = nepogrešiv look.

Uz butter yellow

Spoj tople smeđe i nježne žute nijanse hit je ljeta! Isprobaj široke hlače ili lagane suknje u butter yellow tonu koje dodatno naglašavaju zemljanu toplinu tenisica.

S bermudama

Za ležeran i retro dojam kombiniraj smeđe tenisice s bermudama visokog struka. Idealan izbor za vikend šetnje ili kave na suncu.

Uz duge haljine

Spoj romantične maksi haljine i sportskih tenisica nikada ne izlazi iz mode. Ključ je u balansu – neka se boje haljine i tenisica vizualno nadopunjuju.

Monokromatski uredski look

Smeđe tenisice savršeno zaokružuju monokromatske kombinacije sa smeđim blejzerima i elegantnim hlačama. Moderan, ali nepretenciozan uredski stil.

Smeđa + bijela

Ako ti je crno-bijela kombinacija preoštra, smeđa i bijela su nježnija, ali jednako efektna alternativa. Oversized smeđi blejzer, bijela mini suknja i smeđe tenisice – jednostavno chic.

I dok uživamo u posljednjim danima ljeta, smeđe tenisice su savršen način da se lagano pripremimo za novu sezonu. U nastavku donosimo i nekoliko naših modnih favorita - tenisice u smeđim nijansama koje ćeš moći nositi u preostalim danima ljeta, ali i cijele jeseni.

Zara - 39,95 €

Adidas Gazelle - 110 €

Adidas SL 72 OG - 100 €

Adidas SL 72 RS (Zalando) - 100 €

Adidas Handball Spezial (Zalando) - 109,95 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Puma Speedcat - 110 €

Bershka - 27,99 €