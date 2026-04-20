Umjesto tampona i uložaka: Zašto sve više žena koristi menstrualne čašice, diskove i platnene uloške

U svijetu u kojem sve više pažnje posvećujemo održivosti i brizi o vlastitom tijelu, sve veći broj žena okreće se alternativama klasičnim tamponima i ulošcima. Menstrualne čašice, diskovi i platneni ulošci postaju popularan izbor zahvaljujući svojoj dugotrajnosti, praktičnosti i manjem utjecaju na okoliš

Iako su jednokratni ulošci i tamponi desetljećima bili dominantan izbor za menstrualnu higijenu, sve veći broj žena okreće se alternativama koje su dugoročno isplativije, zdravije i znatno prihvatljivije za okoliš. Menstrualne čašice, diskovi i platneni ulošci prestali su biti tek nišni proizvodi i postali su dio šireg pokreta prema održivijem načinu života. Popularnost im je osobito porasla tijekom pandemije, kada su mnoge žene, potaknute brigom o troškovima i dostupnosti proizvoda, odlučile isprobati višekratne opcije u privatnosti svog doma.

Pravi izbor menstrualnog proizvoda ovisi o osobnim potrebama, udobnosti i životnom stilu. No, informiranost o prednostima i nedostacima svake opcije ključna je za donošenje odluke koja donosi bezbrižnost tijekom ciklusa.

Zašto se sve više žena odlučuje na promjenu?

Osim ekološke svijesti, ključni razlozi za prelazak na višekratne proizvode su financijska ušteda i zdravstveni benefiti. Prosječna žena tijekom života iskoristi između pet i petnaest tisuća jednokratnih uložaka i tampona, a ti proizvodi često sadrže plastiku kojoj su potrebne stotine godina da se razgradi. Prema nekim procjenama, samo u američkim odlagalištima svake godine završi oko 12 milijardi uložaka i sedam milijardi tampona, stvarajući ogroman ekološki teret.

Financijska računica je također jasna. Iako početno ulaganje u menstrualnu čašicu ili set platnenih uložaka može biti veće - u Hrvatskoj se cijene kreću od 20 do 45 eura - ti proizvodi traju godinama. Usporedimo li to s mjesečnim troškom kupovine jednokratnih proizvoda, ušteda tijekom deset godina može doseći i nekoliko stotina eura. Naposljetku, mnoge žene kao prednost navode i zdravlje. Višekratni proizvodi od medicinskog silikona ili prirodnih materijala ne sadrže izbjeljivače, mirise i druge kemikalije koje mogu narušiti pH ravnotežu rodnice i izazvati iritacije.

Menstrualne čašice: Pouzdana i dugotrajna alternativa

Menstrualne čašice su fleksibilni, zvonoliki spremnici, najčešće izrađeni od medicinskog silikona. Ne upijaju menstrualnu krv, već je skupljaju, zbog čega ne isušuju sluznicu rodnice.

Kako se koriste?

Čašica se presavije, najčešće u oblik slova "C", te umetne u rodnicu slično kao tampon bez aplikatora. Unutra se otvara i stvara lagani vakuum koji je drži na mjestu i sprječava curenje. Ovisno o jačini menstruacije, može se nositi od šest do dvanaest sati bez pražnjenja. Prilikom vađenja, potrebno je najprije prekinuti vakuum laganim pritiskom na dno čašice. Sadržaj se izlije u WC školjku, a čašica ispere vodom i ponovno umetne. Između ciklusa preporučuje se sterilizacija u kipućoj vodi.

Prednosti i nedostaci

Glavna prednost čašica je njihov kapacitet, koji je često i do tri puta veći od onog najupijajućih tampona. Uz pravilno održavanje, jedna čašica može trajati i do deset godina. Zbog toga što skupljaju, a ne upijaju krv, rizik od sindroma toksičnog šoka (TSS) značajno je manji. S druge strane, postoji period prilagodbe. Umetanje i vađenje zahtijevaju vježbu, a pražnjenje u javnim toaletima može biti nepraktično.

Menstrualni diskovi: Revolucija u udobnosti

Iako slični čašicama, menstrualni diskovi su plosnatiji, fleksibilniji prstenovi koji se umeću dublje u rodnicu, u prostor ispod grlića maternice. Za razliku od čašica, ne oslanjaju se na vakuum kako bi ostali na mjestu.

Kako se koriste?

Disk se stisne po sredini kako bi poprimio oblik broja osam, umetne se duboko u rodnicu i zatim se prednji rub zakači iza stidne kosti. Zbog svog položaja, mnogim je ženama udobniji jer ne stvara pritisak na stijenke rodnice ili mjehur.

Prednosti i nedostaci

Najveća prednost diskova je što omogućuju penetrativni spolni odnos tijekom menstruacije bez nereda. Također, često imaju veći kapacitet od čašica. Glavni nedostatak je što vađenje može biti neurednije dok se ne svlada tehnika, a pravilno namještanje može zahtijevati nešto više prakse nego kod čašica.

Platneni ulošci: Povratak prirodi

Za žene koje preferiraju vanjsku zaštitu, platneni ulošci su ekološka i zdravija zamjena za jednokratne. Izrađeni su od prirodnih materijala poput organskog pamuka i bambusa, s vanjskim vodonepropusnim slojem koji štiti odjeću.

Kako se koriste?

Postavljaju se na donje rublje i pričvršćuju drukerima na krilcima. Nakon upotrebe, preporučuje se ispiranje u hladnoj vodi kako bi se uklonila većina krvi, a zatim se peru u perilici rublja, najčešće na 60 stupnjeva, bez omekšivača.

Prednosti i nedostaci

Prirodni materijali omogućuju koži da diše, što smanjuje rizik od iritacija, osipa i neugodnih mirisa. Dugoročno su znatno jeftiniji i ekološki prihvatljiviji. S druge strane, zahtijevaju redovito pranje i sušenje, a početno ulaganje u dovoljan broj uložaka za cijeli ciklus može biti veće. Također, nekima mogu djelovati deblje od ultra-tankih jednokratnih uložaka.

Na kraju, prelazak s jednokratnih na višekratne menstrualne proizvode osobna je odluka. Iako zahtijeva početno ulaganje i kratak period prilagodbe, dugoročne koristi za novčanik, zdravlje i okoliš za mnoge su žene dovoljan razlog da naprave promjenu.