Trenerica Mirna iz 'Života na vagi' upozorava: 'To nije snaga, to je zanemarivanje'

Trenerica iz 'Života na vagi' na Majčin je dan iskoristila priliku da podsjeti žene kako ne kad trebaju odabrati sebe i svoje zdravlje

Mirna Čužić, trenerica koju su gledatelji RTL-a upoznali gledajući reality show 'Život na vagi', svojom je najnovijom objavom na Instagramu potaknula važno pitanje i pružila podršku brojnim ženama. U iskrenoj poruci progovorila je o fenomenu "ženske snage", preispitujući mišljenje da je tiho nošenje tereta vrlina, a ne put prema potpunoj iscrpljenosti. Njezine riječi odjeknule su kao podsjetnik na važnost brige o sebi u svijetu koji od žena često očekuje da budu neslomljive.

Snaga ili zanemarivanje?

"Koliko puta si stavila ‘masku’ i odradila nesto s osmjehom, iako se iznutra raspadaš? Kažu, to je snaga žene. Ne, to je zanemarivanje sebe i svojih potreba ispred drugih. Nekad okolnosti okrenu prioritete. Ali je bitno da se vratiš sebi, prije nego što se potpuno izgubiš", napisala je Mirna te dodala kako je važno obratiti pozornost na to koliko žena izgleda normalno, a zapravo su potpuno iscrpljene.

"Tolerancija na stres, fizička i psihička s godinama se smanjuje. Potreban ti je kvalitetan odmor, nutritivno gorivo i dobar oporavak. Nemaš vremena za rasipanje na aktivnosti koje te troše jer već si dovoljno potrošena", dodala je te poslala zagrljaj svim majkama, ali i drugim ženama uz poruku: "Birajte sebes svaki dan".

Inače, Mirna je javno progovorila o burnoutu s kojim se bori i otvoreno govori o problemima koje ima zbog kronične isrcpljenosti.

"Jednostavno sam se davala svima drugima oko sebe maksimalno, a sebe nedovoljno punila", rekla je Mirna, opisujući kako je njezino tijelo na kraju doživjelo "kratki spoj". Simptomi su uključivali kroničan nedostatak sna, malaksalost, probleme s razinom glukoze u krvi te gubitak volje i ambicije za obavljanje čak i osnovnih dnevnih zadataka. Mirna danas živi drugačijim životom i pazi kome i čemu posvećuje svoje vrijeme i pažnju, a na to želi potaknuti i svoje pratiteljice.